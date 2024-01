Tomašević objavio novu mapu lokacija: Raskidamo koncesiju za pročistač otpadnih voda!

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević u prostorima Gradske uprave na Trgu Stjepana Radića održat će redovnu tjednu konferenciju za medije.

Na istom je mjestu jučer, podsjetimo, predstavio studiju izvodljivosti za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom u Resniku, dugoočekivanom projektu o kojemu se ponovno aktivnije krenulo razgovarati nakon dva odrona na Jakuševcu.

– Krajem prošle godine smo najavili upućivanje studije izvodljivosti na prvo zasjedanje Skupštine u 2024. Mi više nikoga nećemo čekati. Vrijeme je da se ovo riješi i idemo sa sažetkom studije koji se stavlja sutra na dnevni red, odnosno, novelacije iste, a vezano uz projekt centra za gospodarenje otpadom koja ima pedesetak stranica, a isti dokument sutra šaljemo i Zagrebačkoj županiji. Kada se centar izgradi, konačno ćemo moći prema europskim standardima i bez da ugrožavamo stanovnike u Resniku, zatvoriti Jakuševec. Riječ je o hibridnom postrojenju koje će istovremeno sakupljati razni otpad- miješani, biootpad, ali i odvojeno suhe reciklate papir i plastiku – najavio je jučer Tomašević.

– Kao što znate jučer smo predstavili studiju izvodljivosti koju upućujemo na sjednicu Gradske skupštine koja će se održati 25. siječnja, kako smo i najavili lani krajem godine, nakon drugog odrona na Jakuševcu. Rekli smo da imamo i hrabrosti i odgovornosti da konačno riješimo problem odlagališta. Proteklih 24 sata nakon što smo predstavili novu studiju, mnogi i dalje kritiziraju lokaciju, a nitko ne nudi alternativu – započeo je Tomašević.

Dodaje i kako je upravo to jedan od razloga što problem Jakuševca nije riješen već gotovo dva desetljeća te naglasio kako je, barem što se tiče obveze Hrvatske prema EU, odlagalište trebalo biti zatvoreno još prije šest godina.

– Pokrećemo proceduru za raskid ugovora o koncesiji za pročistač otpadnih voda. Govorimo o koncesiji koja je sklopljena još 2000. između Grada Zagreba i privatnog koncesionara – najavio je Tomašević.

Pritom je istaknuo i kako je zemljište na kojemu se nalazi pročistač voda, isto ono na kojemu je predviđena gradnja centra za gospodarenje otpadom.

– To je najpogodnija lokacija za centar za koji je nužno da se izgradi Centar. To zemljište se nalazi pod koncesijom do prosinca 2028. na temelju ugovora potpisanog 2000. godine. Tamo imamo izgrađen prvi i drugi stupanj pročistača, a Hrvatska se obvezala da će izgraditi i treći stupanj. Zato je ovo strateški najbitnije zemljište na teritoriju Grda Zagreba – istaknuo je Tomašević te dodao kako Grad, da bi bilo što ondje gradio, najprije mora dobiti suglasnost koncesionara.

– Do sada nismo imali primjedbe koncesionara, ali smo nezadovoljni sa suradnjom s koncesionarom koju smo imali za druge projekte koji bi se ovdje trebali raditi, a vezano uz otpad. Imali smo niz sastanaka i nismo bili zadovoljni. Išli smo vidjeti pod kojim se uvjetima može raskinuti koncesijski ugovor. Ne želimo da nas se u gradnji CGO bilo što usporava ili da nas se na bilo koji način usporava vezano uz treći stupanj pročistača otpadnih voda. Europska unija koja bi trebala financirati treći stupanj, jer to želimo, investicija vrijedna oko 94 milijuna eura, inzistira da treći stupanj ne možemo financirati iz EU fondova ako će njime upravljati privatni koncesionar – naglasio je.

Naglasio je i kako je Grad napravio analizu te angažirao odvjetničko društvo koje ima iskustva na ovom području, a kako bi ih savjetovali o posljedicama raskida ugovora.

– Analiza je pokazala ne samo da je raskid moguć nego da postižemo cilj da dolazimo u posjed zemljišta u roku od šest mjeseci. Danas ću uputiti prijedlog za raskid ugovora na Skupštinu, ako donese odluku onda slijedi rok od šest mjeseci, nakon kojeg Grad Zagreb dolazi u posjed ovog zemljišta i može dalje realizirati ove projekte oko otpada i vodoopskrbe i odvodnje. Mi trebamo širiti vodoopskrbnu mrežu, kao i kanalizacijsku, a svjesni ste i da svako malo pucaju cijevi te da moramo napraviti znatna infrastrukturna ulaganja u smanjenje tlakova kako bi manje pucale te kako bi manje vode curilo u zemlju. Prema tim brojkama Zagreb je jedan od najgorih glavnih gradova u EU – istaknuo je Tomašević.

No prije toga, dodao je, moraju realizirati "Projekt Zagreb" vrijedan 320 milijuna eura, iznos koji bi se trebao potrošiti u narednih pet godina, a u koje je uračunato i 94 milijuna eura za 3. stupanj pročistača otpadnih voda.

– Treća korist je da je ova analiza pokazala da ćemo vjerojatno imati i financijske uštede ako dođe do raskida ugovora. Naravno da postoji i trošak raskida i oni misle da bi on trebao koštati manje nego ostajanje u ugovoru do kraja 2028., što znači 420 milijuna eura koje koncesionaru trebamo platiti u te četiri i pol godine na dva načina. Jedan način je kroz ViO i račune koje građani plaćaju kroz vode te kroz gradski proračun. To je oko 80 milijuna eura godišnje. Trošak bi trebao biti manji nego ostanak u ovom ugovoru, a najbitnije je da dolazimo u posjed ovog zemljišta. Nakon što Skupština donese odluku i krene rok od šest mjeseci preostaje nam da se s koncesionarom dogovorimo oko vještaka koji će pokrenuti postupak te oko iznosa, a ako to ne bude moguće onda slijedi arbitraža. Dodao bih da u ovih 24 godine koliko je koncesija na snazi su dioničari uprihodili više od 250 milijuna eura dividende – kazao je.