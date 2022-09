Tomašević: "Konačno ćemo maknuti kante iz centra grada"

Gradonačlenik Tomislav Tomašević na konferenciji za medije, zajedno s ravnateljicom Zdravkom Krpinom, označio kraj radova na rekonstrukciji objekta bivšeg Učeničkog doma Luke Botića za potrebe Hotelijersko-turističke škole.

Podsjetimo, vrijednost ove investicije je nešto više od 30 milijuna kuna bez PDV-a, a bivši pročelnik gradskog Ureda za obrazovanje, Ivica Lovrić, ranije je podsjetio kako su ti isti radovi započeli još 2018., ali je u međuvremenu izvođač otišao u stečaj, zbog čega su na konacu bili obustavljeni, a nastavljeni su 2019.



Nadalje, bit će održana i redovna konferencija za medije na kojoj se, između ostalog očekuju i pitanja o novom modelu odvoza miješanog komunalnog otpada koji starta u subotu te o novim vrećicama koje su se posljednjih dana pojavile i na crnom tržištu, po jeftinijim cijenama.

Tijek konferencije:

Redovna konferencija započela je komentarom gradonačelnika na prometne kolapse koji se posljednjih dana zbog radova stvaraju na Jadranskom mostu.

- Dao sam nalog da se privremena prometna regulacija promijeni. Neće više biti jedna traka od juga prema sjeveru - rekao je dodajući da će teretnim vozilima promet po Jadranskom mostu biti zabranjen te kako će napraviti sve kako bi radovi trajali kraće od devet mjeseci.

Najavio je i kako će uskoro biti otvorene dvije trake u svim smjerovima.

O novom modelu odvoza otpada

Odgovarajući na pitanja novinara što će biti sa sugrađanima koji će morati smeće iznositi od 20 do 22 sata te što s tvrtkama koje rade do popodnevnih sati rekao je kako je to pitanje koje se može postaviti i u Barceloni, Londonu, Bruxellesu.

- Tamo se vrećice također odvoze navečer. U tim gradovima odvoz ide dva, tri puta tjedno. Mi ovdje uvodimo odvoz otpada svaki dan osim nedjeljom - naglasio je dodajući kako će bio-otpad ići preko zelenih otoka, a samo će se komunalni otpad odvziti kroz ZG vrećice.

- Konačno ćemo maknuti kante iz centra grada - istaknuo je.

- Točno je da će podzemni spremnici biti financirani od Grada. Neki će morati nekoliko stotina metara do njih, pogledajte kako je to u Ljubljani. Ne mogu biti ispred svake zgrade - dodaje.

Naglasio je i kako građani mogu svoje kante staviti na vlastite površine, u svoja dvorišta.

- Međutim kad je odvoz otpada, od 22 navečer do 8 ujutro, nužno je da kante vrate na svoju parcelu da ne nagrđuju ulice - rekao je te dodao kako će se broj odvoza povećati ukoliko bude potrebno, što će se odnositi i na bio-otpad.

O biciklističkoj stazi u Deželićevom prilazu i ZET-u

- Jel sporna sad biciklistička staza? Gdje su te gužve u Deželićevoj? Gdje je ta apokalipsa? Ja sam izabran da radim promjene, naravno na bolje. Što god da radite u Gradu, izazvat će neke promjene. Najlakše je ostaviti sve kako je, ali ja nisam za to izabran, izabran sam za promjene - istaknuo je gradonačelnik.

- Što se ZET-a tiče, koji normalan grad ne kupi tramvaj 15 godina. Zato imamo na ulicama tramvaje koji su stariji do mene. Do kraja mandata namjeravamo ih kupiti 60. Vozni park ZET-a koji smo nasljedili je katastrofa - govori.

Nadalje, gradonačlenik je upitan i ostavci direktora gradske plinare.

- Priče o tome da je kredit nezakonit su apsolutno netočne. Kredit je izglasan i zakonit je. Nikakvih prepreka nema da se kredit realizira. Odjednom je kredit postao problem u ponedjeljak, u četvrtak je izglasano hitno uvrštavanje na dnevni red, jednoglasno je izlasan kredit na odboru - naglasio je.

Dodao je i kako je nemoguće da će bilo tko od sugrađana 1. listopada ostati bez plina te kako je samo pitanje tko će im naknadno izdati račun.

- Tehnički će se obaviti prebacivanje i kasnije će se provesti. Nadam se da će se postići dogovor s vladom za povećanje kapaciteta plina, mi imamo plina za postojeće korisnike - ističe.

O nezakonitim ZG vrećicama

Nove ZG vrećice koje su se posljednjih dana pojavile i na crnom tržištu po jeftinijim cijenama komentirao je kako će svi koji će krivotvoriti vrećice raditi kažnjivo djelo jer su vrećice zaštićene.

- Isto tako se nadam da se te vrećice koje su dobili stanovnici Jakuševca i Mićevca neće biti u prodaji jer ćemo preispitati tu odluku. Ne možemo ne imati nikakav sustav jer će nekoliko ljudi kršiti pravila. Trebamo naći način da se kazne oni koji krše pravila - dodao je.