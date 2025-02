Udruga iz Jakuševca apelira na rješenje problema odlagališta: 'Tko normalan želi udisati kancerogeni zrak?'

Zagrebačka udruga Zatvorimo Jakuševec – dišimo zdravo u ponedjeljak je sazvala konferenciju za novinare na kojoj su kazali kako im je dosta alarmantne situacije na odlagalištu Prudinec-Jakuševec te pozvali na rješavanje tog problema. Predsjednica udruge Tihana Tomas Skala, te tajnik Zoran Tkalčić kazali su kako se nakon odrona ništa nije saniralo, a da su stanovnici okolnih kvartova osuđeni na milost i nemilost eksplozije i zagađenja zraka.

– Gledam političke kandidate koji spominju energeanu, to je konačno rješenje ali se ne može odmah provesti. Međutim, da se riješi grad od smeća i smrada može se nešto napraviti u vrlo malo vremena. Tomaševića je kontaktirao stručan tim ljudi i ponudio rješenja koja on nije htio ni pogledati. Smrad se širi ne samo na područje Jakuševca, već i Dugava, seže preko Utrina, a i na Folnegovićevo naselje, Borovje sve do Savice. Tko normalan želi udisati kancerogeni zrak? – kazala je Tomas Skala.

Kao potencijalna rješenja navodi pojačanje odvoza miješanog komunalnog otpada, drugačiji način prikupljanja biootpada. Konačno rješenje je, naravno, saniranje Jakuševca te izgradnja energane. – Jakuševec je desetljećima problem. Tko god dođe na vlast ništa ne rješava nego nastavlja istim putem kojim se sve radilo. A nama je rješenje potrebno sada i odmah. Jakuševec bude obično samo tema u predizborno vrijeme. Kandidati nam daju rješenja koja su na dugačkom štapu, ali nama je rješenje potrebno sada i odmah.

Prošli tjedan je Pavle Kalinić ponudio rješenje koje je izvedivo, pozivam ga da nam se pridruži i podrži nas. Sve ostale kandidate pozivamo da traže rješenja koja će biti provedena odmah kad dođu na vlast i neka nam pokažu što će se raditi – rekao je tajnik Tkalčić. Na pitanje kako komentira priče o tome da je uzrok odrona prije 15 mjeseci bilo nakupljanje vode u tijelu odlagališta Tomas Skala rekla je sljedeće.

– To su priče za malu djecu i tu ima svega. Tomašević je bacao svašta. Dobili su nalog da biootpad zakopavaju ovdje i tu je bila kulminacija. Nismo dobili ni izvješća od čega je bila eksplozija. Cilj je uništiti grad – rekla je te najavila skorašnje održavanje okruglog stola upravo na temu odlagališta i gospodarenja otpadom u metropoli. Više detalja možete pogledati u videu u nastavku.