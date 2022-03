U Zagrebu ove subote neće testirati zvučnu uzbunu, ne žele da se ljudi uznemire

Iako se svake prve subote u mjesecu testira zvučna uzbuna za opasnost kako ne bi došlo do problema u slučaju prave opasnosti, ovog se vikenda to neće dogoditi. Doznajemo to od Grada Zagreba i to iz razloga da se Zagrepčani ne bi nepotrebno uzbunili. Isto su na svom Twitteru potvrdili i iz Ravnateljstva civilne zaštite RH.

❗️Redovito ispitivanje ispravnosti sirena i sustava za uzbunjivanje koje se provodi prve subote u mjesecu u 12:00 korištenjem znaka "prestanak opasnosti", u subotu 5. ožujka neće se provesti. Zbog zbivanja u Ukrajini oglašavanje sirena moglo bi izazvati uznemirenost stanovništva. pic.twitter.com/V4ihF89Llb — Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-RH (@RavnateljstvoCZ) March 2, 2022

Gradonačelnik Tomislav Tomašević je, podsjetimo, jučer podsjetio na tu redovnu mjesečnu aktivnost te najavio da će se i ove subote sirena oglasiti.

– Pa upozoravamo da je to samo vježba da ne bi netko bio prestrašen i uznemiren oko svega što se događa u Ukrajini – rekao je Tomašević. No, izgleda da su se oko toga nadležni predomislili pa će testiranje ipak preskočiti, kako se ljudi ne bi dodatno uznemirili, s obzirom na to da situacija u Ukrajini iz sata u sat postaje sve gora.