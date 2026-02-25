Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 234
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#IRAN
#LIGA PRVAKA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
CABINET MAGICUM

U Zagrebu otvoren prvi muzej čarolije u ovom dijelu Europe

Muzej čarolije u Zagrebu
Foto: CABINET MAGICUM
1/5
VL
Autor
Vecernji.hr
25.02.2026.
u 22:10

Svaka odaja muzeja zamišljena je kao interaktivna priča u koju posjetitelj ulazi svim osjetilima

U samom srcu Zagreba, na adresi Ulica Republike Austrije 17, otvoreno je mjesto za čaroban provod Cabinet Magicum – Muzej čarolije, jedinstveni prostor koji nadilazi klasičnu definiciju muzeja i pretvara svakog posjetitelja u aktivnog sudionika osobne avanture. Idejna začetnica Muzeja čarolije, spisateljica i umjetnica Maja Panić, zajedno sa svojim suradnicima, više od pola godine pažljivo i predano razvijala je koncept koji povezuje povijest, umjetnost i interaktivno iskustvo. Inspirirana renesansnim Wunderkammer kabinetima rariteta, autorica nastoji potaknuti svijest o važnosti znanja, kulture i društvene baštine.

Svaka odaja muzeja zamišljena je kao interaktivna priča u koju posjetitelj ulazi svim osjetilima. Centralna tematska odaja vodi nas u svijet zagrebačkih legendi i mitova. Nakon nje slijede mistični prostori nadahnuti povijesnim ličnostima, skrivenim znanjima i drevnim mudrostima, gdje svaka instalacija jedinstveno kombinira svjetlo, zvuk i teksturu kako bi oživjela artefakte. „Željeli smo stvoriti mjesto u kojem čovjek zaboravlja na vrijeme i postaje aktivni sudionik vlastite avanture“, ističe Maja, naglašavajući da je cilj potaknuti posjetitelje na osobnu interpretaciju i unutarnje istraživanje.

Muzej čarolije u Zagrebu
Foto: CABINET MAGICUM

Program Cabineta Magicum uključuje radionice, tematske večeri i noćne ture tijekom kojih se otkrivaju skriveni detalji izložbene postave te pruža rijetka prilika za pogled iza kulisa. U vremenu kad publika sve više traži iskustvo umjesto statične izložbe, ovaj prostor daje jasan odgovor u nesvakidašnjoj interpretativnoj cjelini.

Radno vrijeme je od ponedjeljka do petka od 11:00 do 21:00 sati, a subotom i nedjeljom od 15:30 do 21:00 sati. Ulaznica za odrasle iznosi 12 eura, studenti i umirovljenici plaćaju 10 eura, djeca mlađa od sedam godina ulaze besplatno, dok obiteljska ulaznica stoji 35 eura. Već u prvim tjednima zabilježeni su rasprodani termini, što potvrđuje velik interes javnosti za ovaj inovativni koncept osobnog iskustva.

Za sve koji žele upoznati drukčiju, tajanstvenu stranu grada, ova nova adresa nameće se kao nezaobilazna postaja kulturne rute, mjesto gdje se mašta, znanje i igra stapaju u jedinstven i nezaboravan doživljaj.

Muzej čarolije u Zagrebu
Foto: CABINET MAGICUM

Ključne riječi
Zagreb Muzej čarolije muzej

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Parkiralište Gredelj
9
GDJE JE ZAPELO?

Grad Zagreb završio je parkiralište kod Gredelja obećano 2024. Sitnica je da nedostaje pristupna cesta

Riječ je, podsjetimo, o projektu koji je najavljen u travnju 2024. te je prema originalnom planu trebao biti dovršen do kraja 2024., no radovi su počeli tek lanjske veljače. I premda su u Gradu kao novi rok najavljivali lipanj 2025., ni to se nije dogodilo, a prema najnovijim informacijama koje smo dobili s Radićeva trga, uređenje parkirališta za 425 vozila trebalo je biti dovršeno tijekom studenog

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!