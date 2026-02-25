U Zagrebu otvoren prvi muzej čarolije u ovom dijelu Europe

U samom srcu Zagreba, na adresi Ulica Republike Austrije 17, otvoreno je mjesto za čaroban provod Cabinet Magicum – Muzej čarolije, jedinstveni prostor koji nadilazi klasičnu definiciju muzeja i pretvara svakog posjetitelja u aktivnog sudionika osobne avanture. Idejna začetnica Muzeja čarolije, spisateljica i umjetnica Maja Panić, zajedno sa svojim suradnicima, više od pola godine pažljivo i predano razvijala je koncept koji povezuje povijest, umjetnost i interaktivno iskustvo. Inspirirana renesansnim Wunderkammer kabinetima rariteta, autorica nastoji potaknuti svijest o važnosti znanja, kulture i društvene baštine.

Svaka odaja muzeja zamišljena je kao interaktivna priča u koju posjetitelj ulazi svim osjetilima. Centralna tematska odaja vodi nas u svijet zagrebačkih legendi i mitova. Nakon nje slijede mistični prostori nadahnuti povijesnim ličnostima, skrivenim znanjima i drevnim mudrostima, gdje svaka instalacija jedinstveno kombinira svjetlo, zvuk i teksturu kako bi oživjela artefakte. „Željeli smo stvoriti mjesto u kojem čovjek zaboravlja na vrijeme i postaje aktivni sudionik vlastite avanture“, ističe Maja, naglašavajući da je cilj potaknuti posjetitelje na osobnu interpretaciju i unutarnje istraživanje.

Foto: CABINET MAGICUM

Program Cabineta Magicum uključuje radionice, tematske večeri i noćne ture tijekom kojih se otkrivaju skriveni detalji izložbene postave te pruža rijetka prilika za pogled iza kulisa. U vremenu kad publika sve više traži iskustvo umjesto statične izložbe, ovaj prostor daje jasan odgovor u nesvakidašnjoj interpretativnoj cjelini.

Radno vrijeme je od ponedjeljka do petka od 11:00 do 21:00 sati, a subotom i nedjeljom od 15:30 do 21:00 sati. Ulaznica za odrasle iznosi 12 eura, studenti i umirovljenici plaćaju 10 eura, djeca mlađa od sedam godina ulaze besplatno, dok obiteljska ulaznica stoji 35 eura. Već u prvim tjednima zabilježeni su rasprodani termini, što potvrđuje velik interes javnosti za ovaj inovativni koncept osobnog iskustva.

Za sve koji žele upoznati drukčiju, tajanstvenu stranu grada, ova nova adresa nameće se kao nezaobilazna postaja kulturne rute, mjesto gdje se mašta, znanje i igra stapaju u jedinstven i nezaboravan doživljaj.