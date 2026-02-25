Provjerili smo brojke: Najaktivniji zastupnici u zagrebačkoj Skupštini oni su iz redova M. Selak Raspudić, a evo tko se za riječ javio svega tri puta

Rasprave su se znale voditi do sitnih noćnih sati. Mikrofon se gasio i palio, replike su sijevale na gotovo svakoj točki dnevnog reda, bilo je optužbi za "spin", prijetnji tužbama, raspada klubova, ali i osobnih obračuna koji su se prelijevali na društvene mreže. U takvoj atmosferi od lanjskoj lipnja do prekjučer održano je osam sjednica zagrebačke Gradske skupštine, a mi smo odlučili zaviriti u službenu statistiku i provjeriti tko su najglasniji rekorderi, a tko najtiši u skupštinskim klupama.

Vrlo aktivni nestranački

Prema službenim podacima, u osam sjednica zabilježeno je 356 dolazaka, 84 pitanja i prijedloga, 413 rasprava, 57 povreda Poslovnika, 399 replika i 103 neslaganja s replikom. A tko vodi glavnu riječ? Među pojedincima, apsolutna rekorderka po broju rasprava je Milka Rimac Bilušić iz stranke Marija Selak Raspudić - Nezavisna lista s 39 rasprava i 49 replika. Odmah iza nje su njezini kolege Mislav Krasić i Dragana Turkalj s po 27 rasprava, dok je Josip Periša raspravljao 24 puta. Vrlo aktivan bio je i nestranački Trpimir Goluža s 19 rasprava, ali i čak deset povreda Poslovnika te 33 replike, što ga svrstava među najčešće "upadače" u raspravu. Marija Selak Raspudić imala je 16 rasprava, ali čak 15 povreda Poslovnika. SDP-ov Joško Klisović javio se za riječ 25 puta. Dina Dogan, čelnica svoje Nezavisne liste, ubraja se među najaktivnije s 21 raspravom i 22 replike, uz pet povreda Poslovnika.

I dok jedni redovito pune zapisnike i medijske stupce, drugi u pola godine rada nisu imali puno toga za reći. Tomislav Domes iz stranke Možemo prisustvovao je svim dosadašnjim sjednicama, a postavio je tek dva pitanja i prijedloga. Njegova stranačka kolegica Ivana Kekin također je bila nazočna svih osam puta, no uključila se tek u dvije rasprave, uz jednu povredu Poslovnika i dvije replike. Skroman angažman bilježe i SDP-ova Snježana Prusec-Kovačić s dvije rasprave bez replika, kao i Možemova Helena Kereta Telišman s jednom raspravom i jednom replikom u osam dolazaka. Njena stranačka kolegica Ankica Penava Pejčinović sudjelovala je u tri rasprave, dok je nestranačka Kristina Tabak u četiri dolaska imala tri rasprave bez replika. A HDZ-ov Ante Deur je u šest dolazaka sudjelovao u jednoj raspravi i tri replike, bez ijednog pitanja ili povrede Poslovnika.

A što s klubovima?

Zanimljiv je i slučaj Damira Firšta iz Marija Selak Raspudić - Nezavisne liste koji je sudjelovao na tri sjednice prije nego što je napustio Skupštinu. Zamijenila ga je Eliška Djokićova s iste liste koja je u dvije sjednice već triput raspravljala, čime je u kratkom vremenu aktivnošću nadmašila svog prethodnika. Valja istaknuti i da je potpredsjednica Skupštine Marina Ivandić iz Možemo, koja svoju dužnost obavlja profesionalno te za to prima mjesečnu neto plaću od oko 3.600 eura, u osam sjednica sudjelovala u deset rasprava i imala pet replika.

A koji je najaktivniji politički blok? Kada se brojke zbroje po političkim opcijama, najviše rasprava dolazi opet iz redova Marije Selak Raspudić; 139 rasprava i 148 replika, uz 29 povreda Poslovnika. Slijedi SDP sa 79 rasprava i 50 replika, dok Možemo bilježi 69 rasprava i 62 replike. HDZ je imao 34 rasprave i 37 replika, uz 11 pitanja i prijedloga. Nezavisna lista Tomislava Jonjića zabilježila je 21 raspravu i 21 repliku, dok su nestranački zastupnici imali 21 raspravu, ali čak 37 replika i 10 povreda Poslovnika. HNS je imao 12 rasprava i 17 replika, Domovinski pokret sedam rasprava, a HSLS pet, bez ijedne replike. Hrvatska stranka umirovljenika imala je tek dvije rasprave, a Blok za Hrvatsku tri.