Znate li što je Dan ružičastih majica? Zagreb je pun događanja, a svi su s jednim ciljem

Nacionalni dan borbe protiv vršnjačkog nasilja, poznat kao Dan ružičastih majica, obilježava se zadnje srijede u veljači pa tako i danas, 25. veljače. Mladi diljem svijeta danas odijevaju ružičasto kako bi poslali jasnu poruku, a to je da nitko ne smije biti izložen ismijavanju i agresiji zbog svoje različitosti, izgleda ili stavova. Ususret tome, Grad Zagreb organizira niz aktivnosti s ciljem podizanja svijesti javnosti, prevenciju vršnjačkog nasilja i jačanje podrške djeci i mladima.

Zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec i predsjednik Gradske skupštine Matej Mišić danas će u Palači Dverce primiti dosadašnje dobitnice i dobitnike Nagrade Luka Ritz kako bi s mladima snažno naglasili da nasilje nije odraz snage ni hrabrosti. – Današnjim sastankom želimo pokrenuti razvoj mreže dosadašnjih dobitnika Nagrade Luka Ritz, odnosno kroz mrežu dobitnika Nagrade otvoriti mogućnost za nove aktivnosti kojima će Grad Zagreb osvještavati javnost o važnosti stvaranja sigurnog i poticajnog okruženja za djecu i mlade – kazali su iz gradske uprave.

Danas će se također održati i Dan otvorenih vrata u Savjetovalištu Luka Ritz, na nedavno otvorenoj lokaciji u Našičkoj ulici. Učenici i nastavnici iz četiri škole sudjelovat će u edukativnim i interaktivnim radionicama koje su usmjerene na prepoznavanje rizičnih čimbenika te jačanje socijalnih i emocionalnih vještina važnih za prevenciju nasilja. Osim toga, tijekom današnjeg dana poruka „Nasilje nije hrabrost“ bit će istaknuta zaslonima na stajalištima javnog prijevoza i na digitalnim ekranima mjesne samouprave, a projicirat će se i na gradskim fontanama.

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević istaknuo je kako se sustavno jačaju kapaciteti Centra Luka Ritz i gradskog sustava prevencije vršnjačkog nasilja. – U proteklih godinu dana Centar je udvostručio broj korisnika kojima je pružena podrška, a ove godine su proračunska sredstva za rad Centra Luka Ritz povećana za 50 posto u odnosu na prethodnu godinu. Pored toga, ulažemo i u niz drugih aktivnosti kako bismo ojačali gradske ustanove koje rade na prevenciji vršnjačkog nasilja – poručio je Tomašević.

S Radićeva trga podsjetili su kako je Grad 2024. godine donio Akcijski plan za prevenciju vršnjačkog nasilja, čime je započeo niz novih aktivnosti usmjerenih na jačanje sustava prevencije. U 2026. godini ukupna sredstva za borbu protiv vršnjačkog nasilja povećana su za 40 posto, dodali su, a ona su usmjerena na preventivne programe u školama, edukacije za roditelje i stručnjake te programe organizacija civilnog društva.

Osim toga, tijekom ove godine Institut za društvena istraživanja provest će istraživanje o potrebama stručnih suradnika u osnovnim i srednjim školama, istaknula je D. Dolenec. – Rezultati istraživanja poslužit će kao temelj za izradu novog akcijskog plana i daljnje unapređenje sustava prevencije. Sustav prevencije vršnjačkog nasilja u Zagrebu već je sada značajno snažniji nego prije par godina, no potrebni su daljnji iskoraci, i na njima sustavno radimo – rekla je D. Dolenec.