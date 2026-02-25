Doznali smo detalje obnove Meštrovićeva trga u Zapruđu! Stižu ležaljke, stalci za e-romobile, stolovi za šah...

Pet mjeseci trajat će obnova, stajat će to 1,4 milijuna eura, objavio je već Grad Zagreb što se otprilike planira na Meštrovićevu trgu u Zapruđu, a danas je raspisao i natječaj za izvođača radova u kojem su otkriveni i dodatni detalji uređenja središta kvarta. Mijenja se ondje gotovo svaki segment, od popločenja i zelenila do klupa i dječjih igrališta. Projekt krajobraznog uređenja predviđa potpunu zamjenu dotrajalih površina, povećanje udjela zelenih zona i uvođenje nove urbane opreme, uz zadržavanje prepoznatljive geometrije trga.

Središnji plato zadržava ortogonalni raster, ali postojeće ploče mijenjaju se kvalitetnijim betonskim opločnicima. Uvode se terakota trake širine 10, 20 i 45 centimetara, u kombinaciji sa svjetlosivim, pjeskarenim pločama 30 x 30 centimetara. U jednoj od traka u smjeru sjever – jug izvodi se i intarzija "16. meridijan", dubine jedan centimetar, kao suptilna prostorna oznaka. Sustav odvodnje prilagođava se novim padovima, ali se spaja na postojeću infrastrukturu.

Jedna od najvećih promjena odnosi se na zelenilo. Površine oko stabala šire se i međusobno povezuju, a uvodi se i podrast, odnosno trajnice i trave koje bi trebale poboljšati mikroklimu i smanjiti pregrijavanje ploha ljeti. Na sjevernom rubu sade se crvena rujevina i kalina, dok se uz Balokovićevu ulicu uvode grmovi toplijih tonova. Dva stabla grimiznog javora uklanjaju se uz obvezu sadnje zamjenskih stabala većeg formata.

Trg dobiva i potpuno novu boravišnu opremu. Predviđeno je ukupno 36 klupa; 23 s naslonom i šest bez naslona od drva i čelika te dodatnih pet HPL klupa s naslonom i dvije bez naslona u hrđavo crvenoj boji. Uz njih dolazi i 11 zasebnih drvenih stolaca, čime se prostor čini fleksibilnijim za okupljanje.

U zapadnom dijelu trga postavljaju se i dvije urbane ležaljke duljine nešto više od dva metra, izrađene od termički obrađenog drva na čeličnoj konstrukciji. Uz to se ugrađuju dva stola za šah s ugraviranom pločom, čime se formalizira prostor za druženje starijih stanovnika. Na južnom dijelu, uz Balokovićevu ulicu, predviđeno je 16 betonskih kubusa dimenzija 30x30x55 centimetara, koji služe kao zaštita od nepropisnog parkiranja, ali i kao mjesta za neformalno sjedenje. Postavljaju se i koševi za otpatke; četiri s poklopcem i pet s pepeljarom.

Projekt uključuje i infrastrukturu za mikromobilnost. Planirana su dva stalka za dječje romobile (po šest mjesta), jedan stalak za električne romobile na samom trgu te još jedan u Balokovićevoj ulici, uz više lokacija za parkiranje bicikala. Dječja igrališta se u potpunosti obnavljaju. Predviđena su nova kombinirana igrala, ljuljačke, njihalice, penjalice i vrtuljci, s antitraumatskom podlogom od lijevane gume u svjetlozelenoj boji. Sigurnosne zone jasno su definirane, a dio travnjaka dopunjuje se velikim betonskim pločama za igru i boravak.

Obnavljaju se i pristupi. Južne stube se rekonstruiraju, a postojeće rampe zamjenjuju novima prilagođenima osobama s invaliditetom i biciklistima. Središnji dio trga ostaje otvoren i bez guste opreme kako bi mogao služiti za manifestacije i veća okupljanja. Plan je zadržati prepoznatljivu strukturu modernističkog trga, ali ga učiniti ugodnijim za svakodnevni boravak. Radovi bi trebali trajati pet mjeseci od uvođenja izvođača u posao, a jamstvo na izvedene radove iznosi najmanje 24 mjeseca. Nakon završetka, održavanje zelenila preuzima gradska podružnica Zrinjevac.