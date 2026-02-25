Naši Portali
NOVE IMOVINSKE KARTICE

Korlaet više nema Opela iz 2006., a Tomaševiću štednja tanja za pozamašan iznos

Zagreb: Gradona?elnik Tomaševi? otvorio novu pješa?ku zonu u Masarykovoj
Marko Lukunic/PIXSELL
Autor
Hana Ivković Šimičić
25.02.2026.
u 20:00

Svi dužnosnici dužni su podnijeti imovinsku karticu po isteku svake godine tijekom njihova mandata, najkasnije do 31. siječnja tekuće godine, a to su gradonačelnik i njegovi zamjenici i učinili.

Tomislav Tomašević i dalje posjeduje isti Volvo V60, sada vrijedan 9000 eura, od vlastitih nekretnina ima stan od 40 kvadrata koji je sada vrijedan 130.000, no supruga mu je zato bogatija za zemljište na području Jastrebarskog. Luka Korlaet ove godine je bez auta, a Danijela Dolenec je napravila "update" te podatke o financijskim primanjima iz raznih izvora korigirala za novu, uvećanu vrijednost.

Svi dužnosnici dužni su podnijeti imovinsku karticu po isteku svake godine tijekom njihova mandata, najkasnije do 31. siječnja tekuće godine, a to su gradonačelnik i njegovi zamjenici i učinili. Mi smo, pak, usporedili do kakvih je promjena došlo u odnosu na lani. Zbog dizanja koeficijenata prošle godine gradonačelniku Tomaševiću plaća je sad veća te iznosi 7202,47 eura bruto, odnosno 4558,53 eura neto. Za oko 300 eura je to veća plaća u odnosu na onu koju je prijavio u ljeto 2025., godine, a još jedna promjena u njegovoj imovinskoj kartici tiče se nekretnine.

Osim svojih, Tomašević mora prijaviti i imovinske podatke bračnog druga, pa je tako u njoj navedeno da je supruga Iva Mertić Tomašević nedavno postala vlasnica nekretnine na području Jastrebarskog, točnije katastarske općine Okić. Riječ je o zemljištu od 1775 kvadrata procijenjene vrijednosti od 42.000 eura, a kako je navedeno u imovinskoj kartici, nekretnina je u naravi livada i uređeno zemljište, od čega je livada 1385 m2, a uređeno zemljište 390 m2.

Od trave ni 't': Pogledajte kako se zelena površina u zagrebačkoj Sloboštini pretvara u parkiralište
Zagreb: Gradona?elnik Tomaševi? otvorio novu pješa?ku zonu u Masarykovoj
1/8

Stečena je, piše također, "kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, kupnjom od samostalne te djelatnosti te kupnjom od štednje". Supruga, inače, godišnje zarađuje 14.643,75 eura od samostalne djelatnosti. Što se tiče štednje, Tomašević je u zadnjoj imovinskoj kartici, onoj od 7. srpnja 2025. godine, imao 24.000 eura ušteđevine, no taj je iznos sada pao na 6500 eura

Imovinska kartica dogradonačelnika Luke Korlaeta, je, pak, znatno siromašnija. Nema u njoj više ni Opela Zafire iz 2006. godine, koja je bila prijavljena lanjskog ljeta, a Korlaet na svoje ime nema prijavljenu niti jednu nekretninu. Plaća mu je također veća za oko 200 eura te sada iznosi 3955,80 eura. Korlaet nema ni štednje, a još je i jamac za kredit od 40.000 eura dignut na 10 godina. Mjesečna rata iznosi 247 eura. 

Što se tiče Danijele Dolenec, plaća joj iznosi 4069,20 eura, što je više u odnosu na 3797,19 eura, koliko je imala ranije, s time da je ona u prosincu isplaćena na iznos od 3,680.39 eura neto. Suprug prima plaću od 1767 eura mjesečno. Vlasnica je stana u Zagrebu od 67,41 kvadrata vrijednog 164 tisuće eura, a stekla ga je darovnim ugovorom. Na suprugovo ime je još jedan stan od 82 kvadrata, također u Zagrebu, a bračni drug ima i oranice, njive, livade te šume u naselju Beravci, stečene nasljedstvom. Suprug je vlasnik Audija Q3 iz 2020. godine vrijednog 41.500 eura, a on ima i štednju od 28.000 eura. Dolenec osobno automobila nema, kao ni štednje. 

Što se tiče drugih financijskih fondova, Dolenec ima 6623,79 eura udjela u fondu CROATIA osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom te 14.766,19 eura udio u fondu u ZB Investu, a ona i muž imaju zajednički udio od 16.124 u Allianzu. Suprug još ima ukupno malo više od 44 tisuće eura u udjelima u fondovima BlackRock Asset Management Ireland i Vanguard Funds PLC te, među ostalim, poslovni udio u tvrtki Access Adria Pharmaceuticals d.o.o. u iznosu od jedne trećine. 

