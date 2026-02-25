Grad Zagreb završio je parkiralište kod Gredelja obećano 2024. Sitnica je da nedostaje pristupna cesta

Dovršeno je, ali moramo prvo izgraditi novu prometnicu i javnu rasvjetu uz šetnicu, ovako nam u Gradu odgovaraju na pitanje zašto, više od tri mjeseca nakon posljednjeg najavljenog roka, još uvijek nije u promet pušteno novo parkiralište za 425 vozila u sklopu bivše tvornice Gredelj.

Riječ je, podsjetimo, o projektu koji je najavljen u travnju 2024. te je prema originalnom planu trebao biti dovršen do kraja 2024., no radovi su počeli tek lanjske veljače. I premda su u Gradu kao novi rok najavljivali lipanj 2025., ni to se nije dogodilo, a prema najnovijim informacijama koje smo dobili s Radićeva trga, uređenje parkirališta za 425 vozila trebalo je biti tijekom studenog. Sad smo već debelo u veljači sljedeće godine, a vozači još uvijek nemaju na raspolaganju nova parkirališna mjesta. Nakon početka radova na knjižnici i društveno-kulturnom centru Paromlin, podsjetimo, vozači su ostali bez velikog parkirališta, a gradonačelnik Tomislav Tomašević novu lokaciju u sklopu Gredelja najavio je kao svojevrsnu zamjenu za izgubljene kapacitete. Veliko makadamsko parkiralište kod Zagrebačkog velesajma je, u međuvremenu, postalo besplatno.

– Prije otvaranja parkirališta potrebno je dovršiti izgradnju šetnice, postavljanje javne rasvjete uz šetnicu te uređenje zelenih površina. Također, potrebno je završiti prometnicu koja spaja Strojarsku ulicu s parkiralištem. Radovi na samom parkiralištu, uključujući asfaltiranje, izgradnju javne rasvjete i hidrantske mreže, već su završeni. Pristup budućem parkiralištu bit će omogućen iz Strojarske ulice preko postojećeg kolnog ulaza i izlaza koji se trenutačno koristi za potrebe parkiranja na prostoru TŽV Gredelja i dalje do samog parkirališta – odgovor je koji su nam sada dali s Radićeva trga.

FOTO TZZG

Budući da je parkiralište u Strojarskoj u zoni IV.2., gdje cjelodnevno parkiranje stoji 1,30 eura, pitali smo ih kakve će tarife vrijediti za parkiralište koje se nalazi na zapadnom kraju kompleksa, u blizini Trnjanske ceste. – S obzirom na to da se parkiralište nalazi na rubu užeg centra grada, udaljeno od stambenih objekata, te da su postojeća parkirališta Gredelj i bivši Paromlin uglavnom koristili zaposlenici obližnjih tvrtki i posjetitelji centra, za očekivati je da će novo parkiralište biti u zoni s tarifom pogodnom za dnevno ili višesatno parkiranje – odgovorili su nam.

U planu je isprva bilo urediti parkiralište za 380 vozila, no u međuvremenu je broj povećan na 425. Radovi će tako, bude li sad sve išlo prema rasporedu, trajati godinu dana umjesto predviđenih mjesec i pol, odnosno osam puta dulje nego što je navedeno u natječajnoj dokumentaciji, a od prvog obećanja o uređenju parkirališta do realizacije projekta proteći će gotovo dvije godine.

A osim površine za parkiranje, kod Gredelja se uređuje i desetljećima zaboravljen pješački pothodnik. Tunel ispod pruge duljine dvadesetak metara dugo je već izvan uporabe, no uskoro bi se njime trebali služiti oni koji s Trnjanske ceste žele pješice pristupiti budućem parkiralištu