TRADICIONALNA UTRKA

U nedjelju se trči Holjevka! Autobusi s Glavnog kolodvora vozit će obilazno, ZET donosi detalje

Zagreb: Održana 9. Holjevka
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
1/4
Autor
Hana Ivković Šimičić
26.02.2026.
u 11:12

Privremena regulacija vrijedit će od 10.30 do 13 sati, kažu u ZET-u

U nedjelju se održava Holjevka, tradicionalna altetska utrka koja spaja stari i Novi Zagreb. Održava se od 11 sati, a zbog velike količine sudionika očekuju se problemi u promeu. Javni gradski prijevoz, obavijestili su u ZET-u, bit će također prilagođen, pa će sve autobusne linije koje prometuju s Glavnog kolodvora za Novi Zagreb i okolicu prometovati obilazno. Oo su detelji. 

Od 10.30 do 13 sati, autobusne linije 218 (Glavni kolodvor - Savica - Borovje), 220 (Glavni kolodvor - Dugave), 221 (Glavni kolodvor - Travno), 229 (Glavni kolodvor - Odra - Mala Mlaka), 234 (Glavni kolodvor - Kajzerica - Lanište), 241 (Glavni kolodvor - Veliko Polje), 242 (Glavni kolodvor - Podbrežje), 268 (Glavni kolodvor - Velika Gorica) i 281 (Glavni kolodvor - Novi Jelkovec) će prometovati djelomično izmijenjenim trasama u oba smjera.

Autobusi linije 218 će s terminala Glavni kolodvor skretati lijevo u Ulicu grada Vukovara, zatim desno na Aveniju Marina Držića i Slavonsku aveniju te dalje u Kruge i svojom uobičajenom trasom nastaviti do krajnjeg odredišta. Privremeno će u oba smjera biti ukinuta stajališta Lisinski, Nacionalna sveučilišna knjižnica i Kruge u smjeru zapada, a u smjeru Glavnog kolodvora privremeno će se koristiti stajalište Kruge na Slavonskoj aveniji.

Foto: Holjevka - službena stranica

Autobusne linije 220 i 229 će s terminala Glavni kolodvor skrenuti lijevo u Ulicu grada Vukovara, zatim nastaviti desno Avenijom Marina Držića i Avenijom Dubrovnik, skrenuti lijevo na Aveniju SR Njemačke i dalje nastaviti uobičajenim trasama do krajnjih odredišta. Privremeno će u oba smjera biti ukinuta stajališta Lisinski, Nacionalna sveučilišna knjižnica, Bundek, Muzej suvremene umjetnosti, Sopot i Središće u smjeru zapada. U smjeru Glavnog kolodvora privremeno će se koristiti stajalište Središće - jug.

Autobusne linije 221, 241, 242 i 268 s Glavnog kolodvora skrenut će lijevo u Ulicu grada Vukovara, zatim skrenuti desno na Aveniju Marina Držića, opet desno na Aveniju Dubrovnik te lijevo na Aveniju Većeslava Holjevca otkuda prometuju uobičajenim trasama do krajnjih odredišta. Privremeno će u oba smjera biti ukinuta stajališta Lisinski, Nacionalna sveučilišna knjižnica, Bundek i Muzej suvremene umjetnosti na Aveniji Većeslava Holjevca u smjeru sjevera., a u smjeru Glavnog kolodvora koristit će se Muzej suvremene umjetnosti - jug.

Linija 234 će s Glavnog kolodvora skretati lijevo u Ulicu grada Vukovara, zatim desno na Aveniju Marina Držića te nastaviti ravno preko Mosta mladosti nakon čega će skrenuti desno na Aveniju Dubrovnik i dalje nastaviti uobičajenom trasom do Laništa. Autobus neće koristiti stajališta Lisinski , N.S.K., Bundek, Sportski centar, Cimermanova te stajališta Žarka Dolinara i Zg Velesajam, a istovremeno će u smjeru Glavnog kolodvora koristiti stajalište Trnsko na Aveniji Dubrovnik u smjeru istoka. Na izmijenjenom dijelu trase neće se koristiti usputna autobusna stajališta.

Linija 281, prometovat će s Glavnog kolodvora Ulicom grada Vukovara i Avenijom Marina Držića, skrenuti desno na Slavonsku aveniju te dalje nastaviti uobičajenom trasom do Novog Jelkovca. Privremeno će u oba smjera biti ukinuta stajališta Lisinski, Nacionalna sveučilišna knjižnica i Kruge.

Ključne riječi
ZET javni prijevoz Holjevka

