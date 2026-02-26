Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 103
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#IRAN
#LIGA PRVAKA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
OVE SUBOTE

Kako podići šator, izmjeriti kakvoću zraka? Naučite na Danu civilne zaštite RH na Bundeku!

Zagreb: Obilježen Međunarodni dan civilne zaštite uz terensku vježbu na Bundeku
Foto: Marko Juric/PIXSELL
1/6
VL
Autor
Ana Vrbanek
26.02.2026.
u 11:15

Iz Grada pozivaju sve zainteresirane da dođu na Bundek, informiraju se o civilnoj zaštiti i provedu ugodno vrijeme s obitelji ili prijateljima.

Povodom Međunarodnog dana civilne zaštite i Dana civilne zaštite Republike Hrvatske, Grad Zagreb ove subote, 28. veljače, od 10 do 14 sati, na Bundeku priprema edukativan program i razne aktivnosti za male i velike.

Posjetitelje tako očekuju radionice na kojima će moći naučiti tehnike pružanja prve pomoći i oživljavanja, čuti sve o modelima potresa, poplave i erozije tla te naučiti kako podići šator, izmjeriti kakvoću zraka ili uzeti manji dio vode iz izvora za uzorkovanje. Od edukativnog programa posjetitelje očekuju prezentacije o opremi i vozilima snaga civilne zaštite, poligona s potražnim psima te opreme za spašavanje na vodi.

Za one najmlađe posjetitelje također je osigurano pregršt zabavnih i edukativnih aktivnosti, od vatrogasnog vlakića, dječjeg ziplinea, potresnog stola do podizanja malih šatora. Iz Grada pozivaju sve zainteresirane da dođu na Bundek, informiraju se o civilnoj zaštiti i provedu ugodno vrijeme s obitelji ili prijateljima.
Ključne riječi
Dan civilne zaštite RH Bundek Zagreb

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!