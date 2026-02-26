Kako podići šator, izmjeriti kakvoću zraka? Naučite na Danu civilne zaštite RH na Bundeku!

Povodom Međunarodnog dana civilne zaštite i Dana civilne zaštite Republike Hrvatske, Grad Zagreb ove subote, 28. veljače, od 10 do 14 sati, na Bundeku priprema edukativan program i razne aktivnosti za male i velike.

Posjetitelje tako očekuju radionice na kojima će moći naučiti tehnike pružanja prve pomoći i oživljavanja, čuti sve o modelima potresa, poplave i erozije tla te naučiti kako podići šator, izmjeriti kakvoću zraka ili uzeti manji dio vode iz izvora za uzorkovanje. Od edukativnog programa posjetitelje očekuju prezentacije o opremi i vozilima snaga civilne zaštite, poligona s potražnim psima te opreme za spašavanje na vodi.

Za one najmlađe posjetitelje također je osigurano pregršt zabavnih i edukativnih aktivnosti, od vatrogasnog vlakića, dječjeg ziplinea, potresnog stola do podizanja malih šatora. Iz Grada pozivaju sve zainteresirane da dođu na Bundek, informiraju se o civilnoj zaštiti i provedu ugodno vrijeme s obitelji ili prijateljima.