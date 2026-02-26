Naši Portali
U RATARSKOJ ULICI

Pretrčavalo cestu izvan zebre: Dijete teško ozlijeđeno u naletu automobila na Trešnjevki

Zagreb: Ispred škole na Sv. Duhu nedovršena zebra prvog dana škole
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
26.02.2026.
u 11:50

Dijete je u nesreći zadobilo teške ozljede te mu je liječnička pomoć pružena u Klinici za dječje bolesti Zagreb.

U Ratarskoj ulici na Trešnjevki u srijedu oko 14.25 sati dogodila se prometna nesreća u kojoj je teško ozlijeđeno dijete.Prema informacijama policije, dijete je pretrčavalo kolnik iz smjera zapada prema istoku te je na cestu stupilo izvan obilježenog pješačkog prijelaza. Na kolnik je izašlo s nogostupa sa zapadne strane ulice, a pritom se, navode iz policije, nije uvjerilo da to može učiniti na siguran način.

U tom trenutku naletio je osobni automobil zagrebačkih registarskih oznaka kojim je upravljala 47-godišnja vozačica, krećući se južnom stranom Ratarske ulice prema istoku. Dijete je u nesreći zadobilo teške ozljede te mu je liječnička pomoć pružena u Klinici za dječje bolesti Zagreb. Policija utvrđuje sve okolnosti nesreće.

