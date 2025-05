U park Ribnjak stižu 'Knjige u krošnjama': Na programu brojne radionice, filmske projekcije, koncerti, sajam knjiga...

Baš kao što lišće u krošnjama šušti dok šetate proljetnim parkom, pa svaki korak donosi novi zvuk, novu priču i novi doživljaj, Centar kulture Ribnjak, Ibis grafika i platforma book&zvook i ovog proljeća, četvrti put zaredom, u jedan od najljepših zagrebački parkova, Ribnjak, donose Knjige u krošnjama – Festival književnosti i zvučnog eksperimenta za djecu i mlade. Cilj festivala, koji će se održavati od sutra pa do nedjelje, jest približiti djeci od najranijeg do srednjoškolskog uzrasta, razne modalitete pristupa književnosti, kroz razigrane književne radionice, zvukovne knjige koje pričaju priče, predstave, koncerte, filmske projekcije i brojne druge zabavne sadržaje. Sve to, kako su istaknuli, da bi svako dijete osjetilo i osvijestilo koliko je divan svijet mašte koji se rađa iz bliskog kontakta s književnošću. Nositeljice programa manifestacije su Pavlica Bajsić, ravnateljica Centra kulture Ribnjak, osnivačica platforme Book&Zvook Ljubica Letinić i direktorica Ibis grafike Saša Krnić.

– Ovo je jedan specifičan festival i razlikuje se od drugih po tome što je zamišljen interdisciplinarno. Cijeli park zvuči, čita i lista. Centar je zauzet od prizemlja do krovne terase. Kada kuća ječi i park ovako lijepo odzvanja audio knjigama i pticama stvara se predivna atmosfera koja nam je potrebna u Zagrebu – istaknula je Pavlica Bajsić.

Tijekom pet dana posjetitelje očekuje uistinu bogat i raznovrstan program: 12 ozvučenih stabala, preko 40 sati raspjevanih i raspričanih krošnji, sedam domaćih i pet stranih autora, 31 radionica, osam predstava, pet koncerata, dva dugometražna i tri kratkometražna filma, dvije promocije, piknik i sajam knjiga na kojem će se predstaviti stotine naslova raznih nakladnika po sniženim cijenama. Uz audio knjige, audio teen stablo i sajam knjiga koji će se svaki dan održavati ispred Centra kulture Ribnjak, izdvaja se i pregršt genijalnih predstava za djecu, uključujući i bebe. Očekuje nas Opera Rosa - hit opera za bebe, a one starije malo japansko kazalište kamišibaj u izvedbi UO Kozlići, Povrtni složenac CDU & KD Emma, Teatar Poco Loco i Čudesne stranice male Danice, ali i lutkarska predstava Ronilac bisera LOFT, te čak tri interaktivne predstave u rimi Dijane Merey Sarajlija.

Iz glazbenog programa izdvajaju se pak crtić MeDo s poznatom glazbom iz crtića, kao i nastavak glazbenog ciklusa "Neozbiljni u parku", a iz filmskog "Ljeto kada sam naučila letjeti" i "Moje neobično ljeto s Tess". Uz mnoštvo radionica, posebno se ističe originalna radionica Plastic Jungle Hrvoja Đukeza te radionica Storytellinga Srebrenke Peregrin.Održat će se i promocija jedne posebne slikovnice, "Djeca s igrališta Madine Hussiny", Ene Jurov i Olje Savičević Ivančević. Na noćnom pikniku "Prva stanica do zvijezde" moći ćete pogledati radove polaznika radionice kratkih umjetničkih formi. Djecu će sigurno razveseliti čak tridesetak radioničkih susreta s omiljenim domaćim i stranim autorima. Sva događanja odvijaju se u parku Ribnjak i tamošnjem Centru kulture, a ulaz na festival je besplatan.