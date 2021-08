U ovom zagrebačkom kvartu još nema vlasti jer nitko s nikim ne želi: Sada će trošak pasti na građane

Lokalni izbori završeni su 16. svibnja, a do danas konstituirano je 17 vijeća gradskih četvrti i 217 vijeća mjesnih odbora. No, mjesnih je odbora 218, istaknuli bi možda poznavatelji mjesne samouprave. I bili bi u pravu jer i tri mjeseca nakon izbora još postoji kvart u Zagrebu u kojem izabrani vijećnici čak ni iz trećeg pokušaja nisu uspjeli postići dogovor, pa će sad morati ići u nove izbore.

Vijeće mjesnog odbora Dotrščina u Maksimiru, naime, broji samo pet članova, no unatoč svim pokušajima, ta grupica ljudi, da se zaključiti prema priči koja slijedi, postavila je politička opredjeljenja i principe u prvi plan i zaključila da su novi izbori ipak bolja mogućnost od nevoljkih koalicija. Zato će se na današnjoj sjednici Gradske skupštine raspravljati o raspisivanju novih izbora za nove članove vijeća koji će se održati 3. listopada, i to na trošak gradskog proračuna.

Na izborima u svibnju svoje su mjesto u mjesnom odboru izborile dvije vijećnice iz platforme Možemo!, a po jednog su vijećnika dobili HDZ, stranka Bandić Milan 365 i Domovinski pokret. I iz sjednice u sjednicu, što god pokušali učiniti, do izbora predsjednika Vijeća, a time i konstituiranja mjesnog odbora, nije dolazilo jer se nikako nisu mogli dogovoriti o izboru predsjednika, za kojeg je trebalo ruku dignuti njih troje.

– Prema predizbornim obećanjima, mi iz Možemo! rekli smo da nećemo ulaziti ni u kakve koalicije s partnerima koji nam nisu prirodni, pa zato nismo ni predlagali nekoga našeg za mjesto predsjednika. Nismo ulazili u razloge drugih stranaka – motive svojih stranačkih kolegica objašnjava Svibor Jančić, nedavno izabrani predsjednik Vijeća gradske četvrti Maksimir.

Bilo je prijedloga za predsjednika MO-a, dodaje, no nitko od njih nije uspio dobiti podršku većine.

– Bilo je tu i nerazumijevanja osnova demokratskog procesa, pa je jedna vijećnica, na primjer, glasala protiv odabira mandatnog povjerenstva, što nema smisla – objašnjava Jančić, koji nam nije znao reći koliko će novi izbori koštati građane Zagreba.

Kako to da se tri desne stranke nisu mogle usuglasiti oko toga tko će voditi mjesni odbor pokušali smo saznati kod preostalih vijećnika, a prvo smo kontaktirali s Darijem Klenovšakom iz stranke pokojnog gradonačelnika Milana Bandića koji je i u prethodnom mandatu vodio MO Dotrščina. On nije bio zainteresiran za komentar, ali je zato Mladenka Šoda, koja je preuzela mandat od izabranog HDZ-ovca Nenada Kazije, događaj prepričala iz svoje perspektive.

– Na svakoj sjednici s možemovcima bila je, kao gost, i treća osoba koja ih je nadgledala ili promatrala. I kad je došlo do treće konstituirajuće sjednice a da se nismo uspjeli dogovoriti, predložila sam, u želji da napokon počnemo s radom, da predsjednica Vijeća bude članica iz Možemo! te da ću je i ja podržati. To ih je, čini se, poprilično zateklo, pa je ta treća osoba izišla van, valjda obaviti telefonski razgovor i konzultirati se sa središnjicom. Kad se ta osoba vratila, samo je odmahnula glavom, nakon čega su možemovci glasali kao suzdržani. Bilo je to smiješno gledati, ništa nisu smjeli bez njega. Jako me je to frustriralo jer se politika ne provodi na lokalnoj razini i glavni bi trebao biti zajednički interes – ističe vijećnica Šoda.

Kao suzdržana glasala je i vijećnica Domovinskog pokreta Maja Petrinjak. Do nje smo pokušali doći preko nekoliko kanala, ali do zaključenja ovog broja to nam nije uspjelo. Ipak, doznali smo da je ostala suzdržana jer nije htjela glasati za predstavnicu platforme Možemo! koja je ideologijom i programom posve suprotna njezinoj stranci, a to ne bi učinila čak ni pod cijenu nekoliko novih izbora.

No, to što su vijećnici u Dotrščini politiku stavili na prvo mjesto ne znači da će kvart zbog toga ostati zapostavljen, uvjerava Svibor Jančić. Radovi koji se trebaju provoditi nastavit će se, a o brizi za mjesni odbor do izbora će se brinuti gradska četvrt.

– Građani pišu nama i mjesnoj samoupravi o svojim pritužbama i zahtjevima. Sve će se obavljati regularno – ističe.