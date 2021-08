Na sljedećoj sjednici Skupštine odlučuje se o smanjenju naknada vijećnicima u četvrtima i mjesnim odborima

Predsjednicima vijeća gradske četvrti umjesto 7.750, sad će naknada biti 4650 kuna bruto, a potpredsjednicima 2565 umjesto dosadašnjih 4275. Vijećnici mjesnog odbora imat će sad 679 kuna bruto, a ne 1162, koliko je bilo dosad. Ukratko, točno 40 posto manje.

Kako je najavljivano, tako će se, pristanu li na to ostali skupštinski zastupnici, i ostvariti. Jer je jedna od točaka nadolazeće sjednice Gradske skupštine, zakazane za 26. kolovoz, i ona o smanjenju naknada predsjednicima, potpredsjednicima i članovima vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora, i to za 40 posto.

- Predsjednici, potpredsjednici i članovi vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora imaju pravo na mjesečnu naknadu, i to u iznosu:

1. predsjednik vijeća gradske četvrti 4.650,30 bruto,

2. potpredsjednik vijeća gradske četvrti 2.565,15 bruto,

3. član vijeća gradske četvrti 1.581,11 bruto,

4. predsjednik vijeća mjesnog odbora 2.325,15 bruto,

5. potpredsjednik vijeća mjesnog odbora 1.162,58 bruto,

6. član vijeća mjesnog odbora 697,54 bruto.

Predsjedniku, potpredsjedniku ili članu vijeća koji u tijeku mjeseca nije prisustvovao niti jednoj sjednici vijeća neće se isplatiti naknada iz prethodnog stavka – stoji u prijedlogu izmjene odluke koja uređuje koliku će naknadi dobivati predstavnici mjesne samouprave, uz obrazloženje "racionalizacije troškova s ciljem smanjenja proračunskih rashoda".

- Takav prijedlog za sniženje naknada za predsjednike, potpredsjednike i članove vijeća gradskih četvrti i predsjednike, potpredsjednike i članove vijeća mjesnih odbora, predlaže se kako bi se i na taj način smanjili proračunski rashodi, a iste bi bile u većoj mjeri usklađene s naknadama gradskih zastupnika u Gradskoj skupštini Grada Zagreba koje su snižene Odlukom o izmjenama i dopuni Odluke o naknadama gradskim zastupnicima u Gradskoj skupštini Grada Zagreba i članovima njezinih radnih tijela. Tom izmjenom utvrđena je naknada za rad gradskim zastupnicima na sjednicama Gradske skupštine u iznosu 16.000,00 kuna neto godišnje, a što je maksimalno dozvoljen iznos predviđen Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi – stoji dalje u objašnjenju.

Podsjetimo, ova najavljivana mjera itekako je odjeknula među lokalnim predstavnicima, pogotovo predsjednicima vijeća gradskih četvrti, koji će umjesto 5000 kuna sad dobivati oko 3000 kuna naknade. To je premalo za količinu posla koji obavljaju, mnogi su tada ustvrdili, premda su neki pristali na stezanje obruča, ako se radi o štednji koja će koristiti svim građanima. Treći su pak, naglasili da bi oni svoj posao obavljali i besplatno ako je to potrebno, no krizizirali su mjeru kao nedostatnu za prave uštede koje su potrebne gradu. Hoće li se u konačnici ostvariti ili ne, ovisi o broju ruku na nadolazećoj sjednici Skupštine.