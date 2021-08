Gradska skupština: Raspravljat će se o rezanju naknada i mjeri roditelj-odgojitelj

Treća radna sjednica Gradske skupštine počinje danas u 9 sati, a dnevni red od 29 točaka ima i nekoliko zanimljivosti. Raspravljat će se o moratoriju na mjeru roditelj odgajatelj koji bi trebao krenuti od 5. rujna, a gradonačelnik nije prihvatio 2 pristigla amandmana - onaj Lovra Markovića u kojem traži da se on produlji do 28. veljače 2022., te kluba zastupnika HDZ-a i HSLS-a sa zahtjevom da mjera traje do 1. lipnja 2022. godine.

Na " stolu" je i mjera rezanja naknada svim vijećnicima gradskih četvrti i mjesnih odbora za 40 posto, a neki su prijedlozi stigli po hitnom postupku, poput onog o smještaju potresom pogođenih građana u gradske stanove.

Došlo je i do kadrovskih promjena među skupštinarima. Zastupnica Iva Hraste Sočo stavit će mandat u mirovanje zbog osobnih razloga, a zamijenit će je Mirjana Kujundžić Tiljak.