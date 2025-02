U nedjelju starta 10. Holjevka: Evo kojom će se rutom trčati, a na snagu stupa i posebna regulacija prometa

Zagrebački atletski savez u nedjelju deseti puta organizira atletsku utrku Holjevka, nazvanu po zagrebačkom gradonačelniku Većeslavu Holjevcu koji je premještanjem Velesajma 1956. iz Savske ceste u današnji Novi Zagreb pokrenuo izgradnju stambenih kvartova s druge strane rijeke Save. Iz tog razloga start utrke je na mostu Slobode, a trči se Avenijom Većeslava Holjevca i Ulicom Hrvatske Bratske Zajednice, dok je cilj na prostoru SRC Bundek.

U sklopu utrke održava se i prvenstvo MUPa RH u trčanju na pet kilometara. Start je u 11 sati, a iz Zagrebačkog atletskog saveza pozvali su i aktualnog gradonačelnika Tomislava Tomaševića da označi početak utrke. Okupljanje sudionika planirano je već od devet sati na Bundeku, a trčat će se pet te deset kilometara, dok je u 12 sati na rasporedu proglašenje pobjednika po disciplinama.

Start: Most slobode - istočni kolnik u pravcu sjevera - Ulica Hrvatske bratske zajednice istočni kolniku u pravcu sjevera do ulice grada Vukovara gdje trkači skreću lijevo po nogostupu i prelaze na zapadni kolnik ulice Hrvatske bratske zajednice i trče u pravcu juga - prelaze Most slobode i trče dalje po zapadnom kolniku Avenijom Većeslava Holjevca sve do Avenije Dubrovnik gdje po nogostupu skreću lijevo i prelaze na istočni kolnik Avenije Većeslava Holjevca i trče u pravcu sjevera. Na Mostu slobode završavaju krug. U ulici Grada Vukovara i aveniji Dubrovnik trkači trče nogostupom, u tim ulicama nije potrebno zatvaranje prometa, promet se odvija nesmetano. Trkači koji trče utrku na 5km odvajaju se prije Mosta slobode (nakon što prođu Muzej suvremene umjetnosti) i skreću u Ulicu Damira Tomljanovića u pravcu istoka i ulaze na Bundek i trče prema cilju. Trkači na 10km imaju isto odvajanje, ali nakon što po drugi put prođu MSU.

Foto: Zagrebački atletski savez

Na snazi će biti i posebna regulacija prometa pa će tako za sav promet, od 10.30 do 13 sati, biti zatvoreni most Slobode, Avenija Većeslava Holjevca i Ulica Hrvatske bratske zajednice, a alternativnim pravcima prometovat će i neke ZET-ove autobusne linije. Autobusi linije 218 će s terminala Glavni kolodvor skretati lijevo u Ulicu grada Vukovara, zatim desno na Aveniju Marina Držića i Slavonsku aveniju te dalje u Kruge i svojom uobičajenom trasom nastaviti do krajnjeg odredišta. Privremeno će u oba smjera biti ukinuta stajališta Lisinski, Nacionalna sveučilišna knjižnica i Kruge u smjeru zapada, a u smjeru Glavnog kolodvora privremeno će se koristiti stajalište Kruge na Slavonskoj aveniji.

Autobusne linije 220 i 229 će s terminala Glavni kolodvor skrenuti lijevo u Ulicu grada Vukovara, zatim nastaviti desno Avenijom Marina Držića i Avenijom Dubrovnik, skrenuti lijevo na Aveniju SR Njemačke i dalje nastaviti uobičajenim trasama do krajnjih odredišta. Privremeno će u oba smjera biti ukinuta stajališta Lisinski, Nacionalna sveučilišna knjižnica, Bundek, Muzej suvremene umjetnosti, Sopot i Središće u smjeru zapada. U smjeru Glavnog kolodvora privremeno će se koristiti stajalište Središće - jug.

Autobusne linije 221, 241, 242 i 268 s Glavnog kolodvora skrenut će lijevo u Ulicu grada Vukovara, zatim skrenuti desno na Aveniju Marina Držića, opet desno na Aveniju Dubrovnik te lijevo na Aveniju Većeslava Holjevca otkuda prometuje uobičajenom trasom do krajnjih odredišta. Privremeno će u oba smjera biti ukinuta stajališta Lisinski, Nacionalna sveučilišna knjižnica, Bundek i Muzej suvremene umjetnosti na Aveniji Većeslava Holjevca u smjeru sjevera., a u smjeru Glavnog kolodvora koristit će se Muzej suvremene umjetnosti - jug.

Linija 234 će s Glavnog kolodvora skretati lijevo u Ulicu grada Vukovara, zatim desno na Aveniju Marina Držića te nastaviti ravno preko Mosta mladosti nakon čega će skrenuti desno na Aveniju Dubrovnik i dalje nastaviti uobičajenom trasom do Laništa. Autobus neće koristiti stajališta Lisinski , N.S.K., Bundek, Sportski centar, Cimermanova te stajališta Žarka Dolinara i Zg Velesajam, a istovremeno će u smjeru Glavnog kolodvora koristiti stajalište Trnsko na Aveniji Dubrovnik u smjeru istoka. Na izmijenjenom dijelu trase neće se koristiti usputna autobusna stajališta. Linija 281, prometovat će s Glavnog kolodvora Ulicom grada Vukovara i Avenijom Marina Držića, skrenuti desno na Slavonsku aveniju te dalje nastaviti uobičajenom trasom do Novog Jelkovca. Privremeno će u oba smjera biti ukinuta stajališta Lisinski, Nacionalna sveučilišna knjižnica i Kruge.