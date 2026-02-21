Zagrebački holding pokrenuo postupak izgradnje sunčane elektrane u Zagrebu: 'Možemo opskrbiti 3000 kućanstava'

Grad Zagreb pokrenuo je realizaciju najveće sunčane elektrane unutar Zagrebačkog holdinga, koja će proizvoditi električnu energiju za potrebe vodoopskrbnog sustava. Kako javljaju iz Grada Zagreba, projekt je pokrenut objavom postupka javne nabave za projektiranje, izgradnju i održavanje sunčane elektrane Sašnak.

Projekt je pokrenula Vodoopskrba i odvodnja (ViO), a fotonaponska elektrana gradit će se na vodocrpilištu Sašnak, na području Peščenice. Očekuje se da će godišnje proizvoditi 9450 MWh električne energije, što je oko 40 posto potreba za crpljenje vode na toj lokaciji. Riječ je o elektrani snage 7 MW, što je ekvivalent opskrbi gotovo 3000 kućanstava.

Postupak javne nabave raspisan je po modelu "projektiraj, gradi i održavaj“, a obuhvaća izradu projektne dokumentacije, izgradnju i održavanje elektrane tijekom pet godina. "Procijenjena vrijednost investicije iznosi sedam milijuna eura, a početak rada očekuje se krajem 2027. godine. Riječ je o dosad najvećem ulaganju Zagrebačkog holdinga u obnovljive izvore energije, koje se provodi uz tehničku i stručnu podršku Regionalne energetske agencije sjeverozapadne Hrvatske (REGEA)", kažu iz Grada Zagreba.

"Grupa Zagrebački holding donijela je Strategiju održivosti te usvojila Plan dekarbonizacije u okviru kojih provodi niz mjera i projekata kako bi smanjila ugljični otisak koji proizvodi svojim operativnih djelovanjem. Do 2030. godine predviđa se izgradnja mreže fotonaponskih elektrana ukupnih solarnih kapaciteta od 20 MW, a elektrana Sašnak kao za sada najveći projekt imat će značajan učinak na povećanje udjela obnovljivih izvora energije koje koristimo u poslovanju”, istaknuo je Ivan Novaković, predsjednik Uprave Zagrebačkog holdinga.

Unutar Grupe Zagrebački holding dosad su izgrađene dvije sunčane elektrane - Bukovac i Oporovec, dok je elektrana Folnegovićeva trenutačno u završnoj fazi izgradnje. Električna energija proizvedena na tim lokacijama koristi se za pogon crpnih stanica, a višak se isporučuje u sustav javne opskrbe.