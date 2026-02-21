Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 116
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ZA POTREBE VODOOPSKRBNOG SUSTAVA

Zagrebački holding pokrenuo postupak izgradnje sunčane elektrane u Zagrebu: 'Možemo opskrbiti 3000 kućanstava'

Foto: Grad Zagreb
1/2
VL
Autor
Večernji.hr
21.02.2026.
u 16:24

Projekt je pokrenula Vodoopskrba i odvodnja (ViO), a fotonaponska elektrana gradit će se na vodocrpilištu Sašnak, na području Peščenice

Grad Zagreb pokrenuo je realizaciju najveće sunčane elektrane unutar Zagrebačkog holdinga, koja će proizvoditi električnu energiju za potrebe vodoopskrbnog sustava. Kako javljaju iz Grada Zagreba, projekt je pokrenut objavom postupka javne nabave za projektiranje, izgradnju i održavanje sunčane elektrane Sašnak.

Projekt je pokrenula Vodoopskrba i odvodnja (ViO), a fotonaponska elektrana gradit će se na vodocrpilištu Sašnak, na području Peščenice. Očekuje se da će godišnje proizvoditi 9450 MWh električne energije, što je oko 40 posto potreba za crpljenje vode na toj lokaciji. Riječ je o elektrani snage 7 MW, što je ekvivalent opskrbi gotovo 3000 kućanstava.

Postupak javne nabave raspisan je po modelu "projektiraj, gradi i održavaj“, a obuhvaća izradu projektne dokumentacije, izgradnju i održavanje elektrane tijekom pet godina. "Procijenjena vrijednost investicije iznosi sedam milijuna eura, a početak rada očekuje se krajem 2027. godine. Riječ je o dosad najvećem ulaganju Zagrebačkog holdinga u obnovljive izvore energije, koje se provodi uz tehničku i stručnu podršku Regionalne energetske agencije sjeverozapadne Hrvatske (REGEA)", kažu iz Grada Zagreba.

"Grupa Zagrebački holding donijela je Strategiju održivosti te usvojila Plan dekarbonizacije u okviru kojih provodi niz mjera i projekata kako bi smanjila ugljični otisak koji proizvodi svojim operativnih djelovanjem. Do 2030. godine predviđa se izgradnja mreže fotonaponskih elektrana ukupnih solarnih kapaciteta od 20 MW, a elektrana Sašnak kao za sada najveći projekt imat će značajan učinak na povećanje udjela obnovljivih izvora energije koje koristimo u poslovanju”, istaknuo je Ivan Novaković, predsjednik Uprave Zagrebačkog holdinga.

Unutar Grupe Zagrebački holding dosad su izgrađene dvije sunčane elektrane - Bukovac i Oporovec, dok je elektrana Folnegovićeva trenutačno u završnoj fazi izgradnje. Električna energija proizvedena na tim lokacijama koristi se za pogon crpnih stanica, a višak se isporučuje u sustav javne opskrbe.
FOTO Nakon nekoliko godina Luka Bebić ponovno u javnosti! Evo tko je sve prošetao centrom grada
1/13
Ključne riječi
pešćenica gradnja Zagreb sunčana elektrana

Komentara 1

Pogledaj Sve
RC
rcaksbdkgziee
16:40 21.02.2026.

Da biste smršavili, riješili se masnoće na trbuhu i zategnuli trbušne mišiće, ne morate se iscrpljivati ​​dijetama i vježbama u teretani. Ja sam se riješio pivskog trbuha i zategnuo trbušne mišiće za dva tjedna, a moja supruga je izgubila nekoliko kilograma!----> bitly.cx/emso

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!