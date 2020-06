U braku smo 15 godina, a već 20 bicikliramo s Večernjakom

Mihaela i Tomica Visinski u braku su 15 godina, a u vezi 20. I u ta dva desetljeća Večernjakovu su biciklijadu propustili – jednom.

Želim biti prvi, naravno

– Prva nam je bila još kad se vozila sve do Samobora. Bili smo cura i dečko, a tadašnji prijatelji, danas kumovi, pozvali su nas da idemo s njima. Odlično smo se zabavili i od tada se svake godine vraćamo. Propustili smo Biciklijadu samo kad sam bila trudna – prepričava Mihaela. I dodaje da je zato, čim je pročitala da će se Večernjakova biciklijada održati i ove godine, smjesta prijavila cijelu obitelj koju, uz muža, čine i dva sina, Patrik i Mihael. Jer događaj je to u kojemu uživaju sve četvero, a pogotovo djeca. Obožavaju gledati mađioničarske trikove, nije im mrska ni ponuda hrane, ali najzabavnije im je utrkivati se s ostalim sudionicima.

– Klincima je super kad se mogu voziti posred ceste, bez drugog prometa. Osjećaju se kao glavne face i zato nas svake godine pitaju kad će više biciklijada – objašnjava tata Tomica. A sinovi otkrivaju još jedan razlog zbog kojega vole sudjelovati u utrci.

– Uvijek možemo vidjeti kul bicikle, svake je godine nešto novo i ludo. I, naravno, želim biti prvi – kaže Patrik. Mama pak dodaje da je njega i Mihaela na biciklijadu počela voditi od malih nogu.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL DKS_56220879 10.06.2020., Zagreb - Mihala Visinski s obitelji svake godine sudjeluje na Bicklijadi. Photo: Emica Elvedji/PIXSELL

– Još su se vozili s pomoćnim kotačima, ali i tada su uživali. Sjećam se kad je Mihael imao samo dvije ili tri godine i silno je htio sudjelovati. Nije, naravno, mogao pedalirati cijelu rutu pa smo se zajedno dovezli do Mosta slobode i ondje pričekali druge sudionike. Tada smo se priključili masi i stigli do cilja na Bundeku. Mihael je bio tako sretan što je i on dobio broj i sudjelovao – prisjeća se Mihaela, koja, kao i ostali članovi obitelji, s vozila na dva kotača ne silazi ni u ostatku godine. Pedaliraju svaki dan, na posao, na trening ili u đir oko kvarta, a klinci bi, kažu, na biciklima išli i u školu da im nije doslovno preko ceste.

– Jako smo fizički aktivna obitelj. Pa na naš se prvi spoj Tomica prije 20 godina dovezao na biciklu – smije se Mihaela.

A jedno od omiljenih sjećanja s Večernjakove biciklijade, kaže, ono je iz 2018. godine, kada je u nagradnoj igri osvojila električni bicikl.

Osvojila električnu verziju

– Nikad to neću zaboraviti. Nakon prijave na biciklijadu ispunila sam formular, stavila ga u bubanj i nastavila s vožnjom. Cijelo vrijeme sam se s klincima zafrkavala da ću, kao, baš ja dobiti bicikl i možete zamisliti iznenađenje i oduševljenje kad je Renata Sopek uzviknula moje ime – kroz smijeh kaže Mihaela koja je sada stalno na tom biciklu. A često ga mora i dijeliti s ostalim članovima obitelji.

– Jedno smo se vrijeme svađali tko će se provozati na njemu. Svi osim Mihaela, dakako, jer je on još prenizak – zaključuje Mihaela Visinski.