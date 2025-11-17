Tridesetak biciklista prevalit će 325 kilometara: 'Vozimo od Zagreba do Vukovara za djecu s teškoćama'

Nema tih prepreka koje će 18. studenoga razdvojiti Špansko i Vukovar. Mantra je to koju već petu godinu zaredom ponavlja ekipa iz zagrebačke Udruge ReKreativni Kvart SHP. Za nekoliko dana, a u povodu Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, ponovno će na biciklu odvoziti 325 kilometara dugu rutu od metropole do grada heroja, a sve kako bi pomogli rad udruge Vukovarski leptirići.

Da se odluče na pružanje pomoći upravo Leptirićima, navela ih je činjenica da su u gradu koji ima 101 problem, kako opisuje Stjepan Vukušić iz ReKreativnog kvarta, uspjeli pokrenuti udrugu koja zasad jedina na krajnjem istoku Hrvatske pruža adekvatnu potporu kad je riječ o širokom spektru teškoća u razvoju kod djece. Peta humanitarna biciklistička vožnja "Ljubav se mjeri kilometrima" ove je godine nadmašila je sva očekivanja, okupivši rekordan broj sudionika i partnera iz cijele Hrvatske. Kvota je popunjena - dan prije obljetnice iz Španskog će u 7 sati krenuti 14 vozača koji pedaliraju po danu, a prenoćit će u Slavonskom Brodu. U noći s ponedjeljka na utorak, točno u ponoć, ostatak ekipe od osamnaest sudionika kreće na vožnju u komadu. Kako ističe Vukušić, ovogodišnja akcija je i profesionalno osnažena.

-Ovoga smo puta posebno ponosni jer su nam se pridružili i malo ozbiljniji biciklisti. S nama su prijatelji iz Triatlon kluba Trimax iz Maksimira, mladi dečki koji se inače natječu u triatlonu i ozbiljno voze tijekom cijele godine, za razliku od nas amatera koji to radimo iz gušta- objašnjava Vukušić.

A putem platforme Zwift uključit će se i 15-ak biciklista koji će dogovorenu rutu odvoziti iz svojih domova, natječući se u stvarnom vremenu uz pomoć trenažera. Simbolika kilometraže koja spaja Zagreb i Vukovara pretočena je i u druge sportove koji će dati podršku priči koja je prije pet godina startala u Španskom. Tako će Judo klub Policijska akademija, Judo klub Zagreb i Hrvački klub Herkul odraditi 325 ponavljanja određenih vježbi, poput bacanja ili penjanja, kako bi na svoj način odali počast i podržali vrijednu inicijativu. Akciji se pridružuju i tri zagrebačke i dvije splitske škole. Zagrebačka XIII. gimnazija, koja je u projekt uključena već treću godinu zaredom, 18. studenoga proglasila je projektnim danom posvećenom Vukovaru. Učenici će na tri stacionarna bicikla kumulativno odvoziti cijelu rutu od 325 kilometara, a podršku će im dati brojni sportaši, među ostalim i Dinamovi nogometaši, rukometaši te paraolimpijci.

Tridesetak biciklista prevalit će 325 kilometara: 'Vozimo od Zagreba do Vukovara za djecu s teškoćama'

-Učenici II. gimnazije u Zagrebu sa svojim će klubom Duga runners kumulativno skupljati kilometre trčanjem, dok je Osnovna škola Brestje organizirala hodanje i trčanje, također u znaku simbolične kilometraže. Podrška s juga, I. i V. gimnazija u Splitu, provode sličan program prikupljanja donacija i dizanja svijesti o djeci s poteškoćama u razvoju- navodi Vukušić, naglašavajući kako je priča odavno premašila lokalne okvire i vrlo brzo prerasla u nacionalnu akciju. Biciklisti na terenu na put kreću bez obzira na vremensku prognozu i unatoč najavljenom zahlađenju i kiši jer odustajanje nije opcija.

-Mi ne biramo vrijeme, nego datum. Motiv nam je uvijek isti, a to je misao da ako su ljudi u tom gradu mogli izdržati pod gorim vremenskim, a zasigurno i životnim uvjetima tijekom rata, onda i mi možemo sjesti na bicikl i odvoziti rutu. Sve je lakše kada imaš misao koja te vodi do cilja. Nema dvojbe da ćemo svoje odvoziti i stići u Vukovar- odlučno poručuje Vukušić. Po dolasku u grad heroj bicikliste će već tradicionalno dočekati Vukovarski leptirići, a nakon druženja, sudionici će zapaliti svijeću na Trpinjskoj cesti kako bi odali počast žrtvama Domovinskog rata.

Svi koji žele podržati akciju mogu to učiniti na tri načina: izravnom donacijom na platformi "Činim pravu stvar", kupnjom humanitarnih majica i marama putem stranice "Špansko za Vukovar" ili jednostavno širenjem priče na društvenim mrežama. Jer, kako zaključuje Vukušić, najvažniji cilj jest proširiti svijest, a posebice među djecom i mladima kojima više nego ikad treba poruka da je ključno odrastati s empatijom kao najljepšom vrijednosti koju mogu imati.

-Najponosniji smo što upravo nove generacije, koje ne trebaju biti opterećene ratom, dižu svijest i rade ovo s guštom. Fokus je da naša djeca postaju ljudi koji će uvijek spremni pomoći onima u potrebi- zaključuje Vukušić.