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RAT UŠAO U NAJOPASNIJU FAZU

'Magyarove ptice' siju kaos: Spektakularan uspjeh Ukrajine zasjenila jedna alarmantna vijest

Autor
Danijel Prerad
08.07.2026.
u 18:50

Ukrajina je pogodila osam ruskih tankera u jednoj noći, ali Rusija ima odgovor koji zabrinjava Zapad

Ukrajinske snage bespilotnih sustava nastavljaju pothvate. Nakon što su u ponedjeljak uspjeli svojim dronovima dosegnuti najveću rusku rafineriju u Omsku, 2500 kilometara od granice s Ukrajinom, oštetivši je i izazvavši požare, tijekom noći na utorak u Azovskom moru pogodili su osam tankera ruske flote u sjeni, koji su prevozili gorivo na Krim. O tome je izvijestio zapovjednik USF-a Oružanih snaga Ukrajine Robert "Magyar" Brovdi, objavivši snimku napada. "Osam tankera ruske flote u sjeni pronašli su i uništili u jednoj noći piloti Kairosa, 414. zasebne pukovnije Magyarove ptice. Bitka za benzin za Krim u Azovskom moru se nastavlja", napisao je Robert "Magyar" Brovdi.

Ključne riječi
balistički projektil dronovi Krim rat invazija Rusija Ukrajina

Komentara 2

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Avatar Gottfried Wilhelm Leibniz
Gottfried Wilhelm Leibniz
18:56 08.07.2026.

Milanović se protivi potapanju ilegalnih ruskih naftnih tankera.

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