'Magyarove ptice' siju kaos: Spektakularan uspjeh Ukrajine zasjenila jedna alarmantna vijest

Ukrajinske snage bespilotnih sustava nastavljaju pothvate. Nakon što su u ponedjeljak uspjeli svojim dronovima dosegnuti najveću rusku rafineriju u Omsku, 2500 kilometara od granice s Ukrajinom, oštetivši je i izazvavši požare, tijekom noći na utorak u Azovskom moru pogodili su osam tankera ruske flote u sjeni, koji su prevozili gorivo na Krim. O tome je izvijestio zapovjednik USF-a Oružanih snaga Ukrajine Robert "Magyar" Brovdi, objavivši snimku napada. "Osam tankera ruske flote u sjeni pronašli su i uništili u jednoj noći piloti Kairosa, 414. zasebne pukovnije Magyarove ptice. Bitka za benzin za Krim u Azovskom moru se nastavlja", napisao je Robert "Magyar" Brovdi.