Severina se oglasila prvi put nakon presude, komentari pljušte: 'To je majka kraljica!'

Nakon što je oslobođena optužbi za nametljivo ponašanje, najpopularnija hrvatska pjevačica Severina Vučković oglasila se na društvenim mrežama. U opisu objave u kojoj nudi retrospektivu pravne bitke, glazbena zvijezda uputila je snažnu poruku.

- Pravda uvijek pobijedi na kraju, mada bi bilo puno bolje da je pobijedila na početku... U nastavku retrospektiva sustava koji je tada postojao i koji još uvijek postoji i ništa se promijenilo nije... - napisala je Severina i izazvala lavinu reakcija u komentarima. - "Kakva si ti žena zmaj, kapa do poda!!! Lomi Seve sistem kad ti je Bog dao tu moć, u ime svih onih žena koje ne mogu!", "Svaka ti cast borbena mašino!!!!!! To je majka kraljica", "Bila i ostala legenda i lavica" - samo su neke od poruka podrške njezinih obožavatelja.

Podsjetimo, iz Jutarnjeg lista su napisali kako je Općinski kazneni sud u Zagrebu u petak donio prvostupanjsku presudu zaključivši kako se glazbena zvijezda nije nametljivo ponašala prema ravnateljici Osnovne škole Ljiljani Klinger i bivšoj ravnateljici Poliklinike za zaštitu djece Gordani Buljan Flander.

Severina stigla na Općinski kazneni sud u Zagrebu

Sud je, navodno, utvrdio da djela iz optužnice ne predstavljaju kazneno djelo koje se goni po službenoj dužnosti, već eventualno ono koje se progoni privatnom tužbom. Odluka je uslijedila nakon što je Severina na sudu iznijela obranu, odbacivši krivnju te odbivši odgovarati na pitanja tužiteljstva. Tužiteljstvo je tražilo uvjetnu kaznu od deset mjeseci zatvora.

Postupak je pokrenulo Državno odvjetništvo jer je pjevačica, revoltirana njihovom ulogom u dugogodišnjoj borbi za skrbništvo nad sinom, poslala Klinger i Buljan Flander više od 150 poruka. Obje su na sudu svjedočile da su ih poruke uznemirile. Prema optužnici, Severina je ravnateljici škole, između ostalog, pisala: "Jesi li svjesna da ću te ganjati do kraja života za sve gadosti koje si radila meni? (...) Sjedit ćeš i drhtat i trest se kao što sam se ja tresla kad si mi maltretirala dijete", kako su prenijeli mediji.

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Priča, međutim, nije gotova. Tužiteljstvo ima pravo žalbe na presudu nakon što primi njezin pisani otpravak s obrazloženjem. U slučaju da viši sud potvrdi oslobađajuću presudu, troškove trogodišnjeg sudskog postupka, koji se odvijao iza zatvorenih vrata, snosit će porezni obveznici.