Tjedan će u Zagrebu pretežito biti sunčan, dok od vikenda opet slijedi obrat vremena

Umjereno pa pretežno oblačno, poslijepodne kiša, a u okolnom gorju navečer snijeg. Sutra će usto puhati slab do umjeren jugozapadnjak popodne će naglo okrenuti na prolazno jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Najniža temperatura od 1 do 4, najviša dnevna između 11 i 14 °C, javlja Državni hidrometeorološki zavod.

U noći na s ponedjeljka na utorak se očekuje ponešto kiše, dok će ostatak dana biti sunčano, poslijepodne s umjerenom naoblakom. Temperature će ići do 10 °C. Do vikenda će biti sunčano vrijeme i temperatura zraka će se tijekom dana penjati do 12 °C, dok će ujutro i kroz noć biti ispod nešto nule. U subotu pak slijedi nestabilnije vrijeme te je izgledno, prema sadašnjoj prognozi DHMZ-a, kako će vikend biti kišni s temperaturom maksimalno do 8 °C.