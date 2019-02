Taksisti 'zaratili' zbog naljepnica, a dogodio se i prvi incident

Presretni što su prije pola godine od uberovaca postali taksisti s dozvolom te u studenom osnovali udrugu Plavi Taxi prijatelji Alen Kegljević i Ivo Marinović nisu računali da će izazvati bijes kolega iz Radio Taxija. Naime, sredinom siječnja dobili su nove naljepnice plave boje koje, prema mišljenju naše najstarije taksi-službe, itekako podsjećaju na njihove.

Radio Taxi odmah je reagirao i ljudima koji vode Plavi Taxi poslao zahtjev da sa svojih automobila uklone sporne oznake priprijetivši im, ako to ne učine, da će ih tužiti. Iz Plavog Taxija na to upozorenje sarkastično su odgovorili kako čak i slijepac vidi razliku u dizajnu oznaka na automobilima.

– Naše bočne oznake imaju kockice na početku i na kraju, slova koja koristimo bijele su boje, a prije i poslije naziva Plavi Taxi nalazi se naš grb koji smo sami osmislili i dizajnirali te se nalazi i na krovu. Udruženje Radio Taxi Zagreb na svojim krovnim oznakama koristi grb grada Zagreba, a bočne oznake su im plave boje s crnim slovima. Zajednička nam je jedino riječ “taxi” na koju nitko ne može polagati pravo jer je internacionalna – kaže Ivo Marinović, potpredsjednik Udruge Plavi Taxi.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Predstavnici oba taksi-prijevoznika sastali su se isti dan, kad je Radio-Taxi poslao prigovor, da nađu rješenje, no samo nekoliko sati poslije dogodio se prvi incident. Na stajalištu u Dubravi vozač “Plavog” stajao je i čekao vožnju, a do njega se ubrzo stvorio vozač Radio Taxi Zagreba te mu počeo govoriti kako nema pravo stajati na njihovu teritoriju. Nakon što su se novi taksisti požalili na takvo ponašanje, stigao je mail isprike, ali ne i za ostale incidente koji su se krenuli redati, tvrde iz Plavog Taxija. Najčešće je riječ o pokušajima da ih se potjera s taksi-stajališta, no zasad je sve ostalo na verbalnoj razini.

U Radio Taxiju Zagreb više se ne prijete tužbom, dapače, Zoran Krivačić, član upravnog odbora Radio Taxi Zagreba kaže da neće tražiti ukidanje plavih traka na konkurenciji, a sve incidente naziva provokacijom.

– Oni tako rade. Isti scenarij kao kad je došao Cammeo, glumeći žrtve žele reklamu. Incidente osuđujemo, ali naši vozači su najvjerojatnije bili isprovocirani, a mi ne možemo stražariti nad svakim. Mi smo dali uputu našima da se ne upuštaju u nikakve sukobe – tvrdi predsjednik Udruženja Radio-Taxi Zagreb Jozo Kovačević.

On napominje da konkurencija iz Plavog Taxija svojim znakovljem i plavom bojom želi i prevariti putnike jer smatra kako je opće poznato da je plava zaštitna boja Radio Taxija. Slaže se da ih je najbolje ignorirati.

Video: Stižu veće kazne u prometu