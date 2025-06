Svratite sutra do KIC-a na 'Druženje s pjesnicima': Stižu Diana Burazer, Silba Ljutak, Tomica Šćavina...

Diana Burazer, Tomica Šćavina, Silba Ljutak, Davor Grgurić, Robert Mlinarec i Sonja Zubović pjesnici su s kojima će se posjetitelji imati prilike družiti sutra u 18:30 sati, u prostorima KIC-a u Preradovićevoj 5 i to u sklopu 24. tribine "Poezija to go – druženje s pjesnicima". Glazbena gošća je Sara Renar, a program je besplatan za sve posjetitelje.

"Poezija to go" je projekt poticanja čitanja poezije namijenjen mladima i svima koji se tako osjećaju. Pokrenula ga je književnica i pjesnikinja Sonja Zubović iz ljubavi prema hrvatskom jeziku, pod motom „poezija je laboratorij jezika, a jezik je nukleus nacionalnog identiteta“. Projekt je zaživio digitalno na društvenim mrežama 2015., otad bilježi izuzetno lijepe rezultate kontinuirane vidljivosti i popularnosti.

U okviru projekta organizirani su zapaženi programi "Poezija u gradu" 2019. i 2020. populariziranja poezije putem city light plakata, snimljene su brojne interpretacije dramskih umjetnika vrijednih poetskih tekstova suvremenih hrvatskih pjesnika te su organizirane radioemisije Druženja s pjesnicima za internetski radio 808... Tribine podržavaju prisutnost umjetnički vrijedne poezije u suvremenoj recepciji u živom susretu s publikom. Sve tribine se snimaju, trajno su na internetu dostupne široj publici u Hrvatskoj i izvan njezinih granica te u vremenu generacijama koje dolaze.

U okviru dosadašnjih pjesničkih druženja svoju poeziju govorilo je više od 50 uglednih hrvatskih autora kao što su Enes Kišević, Andrijana Škunca, Enerika Bijač, Ljerka Car Matutinović, Božica Jelušić, Sonja Manojlović, Darija Žilić, Lana Derkač, Ružica Cindori, Davor Šalat, Tomica Bajsić, Krešimir Bagić, Miroslav Kirin, Andrijana Kos Lajtman, Evelina Rudan, Ivan Babić, Tomislav Domović, Sanja Lovrenčić, Ivana Šojat, Biserka Goleš Glasnović, Dražen Katunarić, Dimitrije Popović, Miroslav Mićanović, Branko Čegec, Zvjezdana Jembrih, Monika Herceg, Irena Vrkljan, Robert Roklicer i mnogi drugi.