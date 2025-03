Svi mlađi od 18 godina od utorka imaju pravo na besplatan javni prijevoz u metropoli

Besplatan javni prijevoz u metropoli, od utorka, podsjećaju iz Grada, imat će svi mlađi od 18 godina, ali i veći broj osoba s invaliditetom, a nakon što je lani javni prijevoz postao besplatan za sve starije od 65 godina.

– Ovom odlukom Gradske skupštine, besplatan prijevoz imat će ukupno oko 120.000 djece mlađe od 18 godina s prebivalištem u Gradu Zagrebu, te više desetaka tisuća osoba s invaliditetom. Podsjećam i da besplatan javni prijevoz već ima 160.000 osoba starijih od 65 godina. Ukupno dakle oko 300.000 Zagrepčana ima besplatan javni prijevoz – rekao je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Navedeno pravo, napomenuo je, vrijedi do navršenih 18 godina života, a karta prestaje važiti zadnjim danom mjeseca u kojem je osoba navršila 18 godina. – Suzbijanje dječjeg siromaštva jedan je od naših prioriteta, a upravo subvencioniranje prijevoza, uz subvenciju cijene dječjih vrtića, obiteljima u Zagrebu bitno smanjuje troškove – dodao je Tomašević.

Pravo na besplatan prijevoz moći će se ostvariti od 1. travnja na prodajnim mjestima ZET-a i to na terminalima Ljubljanica, Črnomerec, Savski most, Dubrava, Dubec, Sesvete, Borongaj, Mihaljevac te u Pothodniku, Petrićevoj 4 i u Zapruđu. Onima koji su prije stupanja na snagu ove odluke, kažu iz Grada, kupili godišnju pretplatnu kartu ZET-a omogućit će se povrat sredstava. Povrat će biti izvršen za razdoblje od 1. travnja bez obzira na datum podnošenja zahtjeva, uz uvjet da je on podnesen do 30. rujna 2025. Povrat novčanih sredstava roditelji ili zakonski skrbnici mogu zatražiti u Ozaljskoj 105 prilikom preuzimanja besplatnog kupona za javni prijevoz. Detaljne informacije možete pronaći na službenim stranicama ZET-a.