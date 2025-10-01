Sveti Ivan Zelina uvršten među 100 najboljih praksi održivog turizma u svijetu

Na globalnoj konferenciji Green Destinationsa održanoj u francuskom Montpellieru Sveti Ivan Zelina dobio je priznanje za jednu od najboljih praksi održivog turizma. Sveti Ivan Zelina istaknuo se manifestacijom Zelinska kestenijada i održivim praksama u samoj destinaciji, zbog čega se našao u društvu najboljih primjera održivosti u svijetu. Ulaskom na Green Destinations Top 100 Stories listu za 2025. godinu Turistička zajednica grada Svetog Ivana Zeline je potvrdila napore grada i svih dionika kada je riječ o održivom upravljanju turizmom, poručuju iz zelinskog TZ-a.

– Ovo priznanje iznimno je vrijedno i značajno za sve u Svetom Ivanu Zelini. Potvrda je to da smo na pravom putu, ujedno i motivacija, ali i odgovornost da čuvamo našu prirodu, kulturnu baštinu, dobrobit društva i za buduće generacije. Zahvaljujem svim turističkim djelatnicima, turistima, posjetiteljima, ali i lokalnom stanovništvu jer su prihvatili, podržali i promiču smjer razvoja destinacije na održivi način i doprinijeli da Sveti Ivan Zelina bude među najboljim primjerima održivosti – rekla je Marinka Zubčić Mubrin, direktorica Turističke zajednice grada Svetog Ivana Zeline.

Green Destinations Top 100 Stories je program koji prepoznaje i nagrađuje destinacije koje pokazuju izvrsne rezultate u pogledu odgovornih i održivih turističkih praksi. U programu mogu sudjelovati destinacije iz cijeloga svijeta - mjesta, općine, gradovi, regije, županije ili zaštićena područja. Na Top 100 Stories listu ulaze samo najuspješniji primjeri praksi održivog turizma.

– Održivost je imperativ za razvoj i konkurentnost turističkih destinacija. Iako je tek u fazi intenzivnijeg razvoja turizma i s turizmom povezanih aktivnosti, destinacija Sveti Ivan Zelina je pokazala da učinkovito upravlja destinacijom i da sve važne odluke donose u skladu s načelima održivog razvoja – rekla je Dr. Katarina Miličević, direktorica tvrtke Tourism Lab koja je zastupnik Green Destinationsa u Hrvatskoj.

Popis destinacija koje su se našle na Green Destinations Top 100 Stories listi za 2025. godinu moguće je pronaći na poveznici.