Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 100
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
PRESTIŽNO PRIZNANJE

Sveti Ivan Zelina uvršten među 100 najboljih praksi održivog turizma u svijetu

Grad Sveti Ivan Zelina
VL
Autor
Večernji.hr
01.10.2025.
u 11:24

Green Destinations Top 100 Stories je program koji prepoznaje i nagrađuje destinacije koje pokazuju izvrsne rezultate u pogledu odgovornih i održivih turističkih praksi

Na globalnoj konferenciji Green Destinationsa održanoj u francuskom Montpellieru Sveti Ivan Zelina dobio je priznanje za  jednu od najboljih praksi održivog turizma. Sveti Ivan Zelina istaknuo se manifestacijom Zelinska kestenijada i održivim praksama u samoj destinaciji, zbog čega se našao u društvu najboljih primjera održivosti u svijetu. Ulaskom na Green Destinations Top 100 Stories listu za 2025. godinu Turistička zajednica grada Svetog Ivana Zeline je potvrdila napore grada i svih dionika kada je riječ o održivom upravljanju turizmom, poručuju iz zelinskog TZ-a. 

– Ovo priznanje iznimno je vrijedno i značajno za sve u Svetom Ivanu Zelini. Potvrda je to da smo na pravom putu, ujedno i motivacija, ali i odgovornost da čuvamo našu prirodu, kulturnu baštinu, dobrobit društva i za buduće generacije. Zahvaljujem svim turističkim djelatnicima, turistima, posjetiteljima, ali i lokalnom stanovništvu jer su prihvatili, podržali i promiču smjer razvoja destinacije na održivi način i doprinijeli da Sveti Ivan Zelina bude među najboljim primjerima održivosti – rekla je Marinka Zubčić Mubrin, direktorica Turističke zajednice grada Svetog Ivana Zeline.

Green Destinations Top 100 Stories je program koji prepoznaje i nagrađuje destinacije koje pokazuju izvrsne rezultate u pogledu odgovornih i održivih turističkih praksi. U programu mogu sudjelovati destinacije iz cijeloga svijeta - mjesta, općine, gradovi, regije, županije ili zaštićena područja. Na Top 100 Stories listu ulaze samo najuspješniji primjeri praksi održivog turizma.

– Održivost je imperativ za razvoj i konkurentnost turističkih destinacija. Iako je tek u fazi intenzivnijeg razvoja turizma i s turizmom povezanih aktivnosti, destinacija Sveti Ivan Zelina je pokazala da učinkovito upravlja destinacijom i da sve važne odluke donose u skladu s načelima održivog razvoja – rekla je Dr. Katarina Miličević, direktorica tvrtke Tourism Lab koja je zastupnik Green Destinationsa u Hrvatskoj.

Popis destinacija koje su se našle na Green Destinations Top 100 Stories listi za 2025. godinu moguće je pronaći na poveznici.

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još