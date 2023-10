Sutra se za sav promet zatvara dio velike zagrebačke prometnice, donosimo detalje

radovi u brezovici

Započelo još jedno veće asfaltiranje u Zagrebu, radovi će trajati do studenog, ovo su obilazni pravci

Podsjetimo, nakon što su u rujnu asfaltirali Aveniju Većeslava Holjevca iz gradske uprave najavili su još zahvata do kraja godine, među kojim i ovaj na Brezovičkoj cesti. Do kraja godine tako su još u planu Čučerska cesta (od Sunekove ulice prema sjeveru), Markuševečka cesta (od Gračanske ceste do ulice Jelenčice) i Malomlačka ulica (od ulice Iver prema jugoistoku).