Umjetničke intervencije ispunit će ulice Zagreba

Treće izdanje Artupunkture koja će u sljedećih mjesec dana oživjeti ulice Zagreba s čak 30 umjetničkih projekata otvoreno je u srijedu akcijom u samom središtu grada. "Prolaz neboder", kako ga zovu Zagrepčani, na adresi Ilica 1, od jučer nosi simbolično ime "Prolaz Tomislava Gotovca", kako bi se obilježila lokacija na kojoj je naš čuveni umjetnik izveo niz performansa, uključujući i onaj najslavniji "Zagreb, volim te".

U prolazu će se odvijati niz umjetničkih događanja, a u Gotovčevu čast, MSU i Institut Tomislav Gotovac organiziraju i projekt "Zagreb, volim te", koji obuhvaća predavanja, šetnju, koncert i filmsku projekciju na raznim mjestima diljem grada, što će poslužiti i kao uvod u veliku izložbu Tomislava Gotovca koja će biti otvorena u Muzeju suvremene umjetnosti krajem ove godine. U sklopu Artupunkture do 13. studenog otvorena ostaje i Galerija Ilica s izložbom "Lice Zagreba: Od futurizma do odrasta", svojevrsni fotoesej Zagreba dug čak 1,2 kilometra, izložba urbanih kolaža i fotografija Zagreba na pročeljima Ilice od Trga bana Josipa Jelačića do Britanca.

I Glazbeni paviljon na Zrinjevcu od jučer je dom instalaciji "Resonance of the Unforeseen" hrvatske umjetnice svjetskog glasa Ivane Franke, a Park Otti Berger u Maksimiru ugostio je ambijentalnu instalaciju "Soundtrack za Otti", posvećenu toj iznimnoj umjetnici, sudionici čuvene škole Bauhaus. Taj rad Kate Mijatović uspoređuje tkanja i slike Otti Berger s vizualnim prepjevima cvrkuta ptica iz njezine rodne Baranje, a zvuk dopire iz kućica za ptice na odabranim stablima u parku koji nosi njezino ime. U tunelu Grič pak niknula je instalacija Pupoljci u okviru projekta UpArt, koji transformira ono što smatramo otpadom u vizualno aktualne i kreativne umjetničke radove.

Zagrebačke će ulice sve do početka studenog vrvjeti raznoraznim događanjima, od kojih je teško izdvojiti tek nekoliko, no među njima je i Glazbeni atrij u ZKM-u koji će se održati 18. listopada u znak proslave 75 godina Zagrebačkoga kazališta mladih, a obilježit će ga glazbeno-scenski nastup u režiji Pavlice Bajsić-Brazzoduro. U subotu 14. listopada na rasporedu je i već tradicionalni 9. Reli po galerijama, koji na zabavan i zaigran način posjetitelje potiče da obiđu čak jedanaest zagrebačkih galerija, a tu je i velika izložba proširene stvarnosti "Art Future" koja okuplja digitalne umjetnike i diljem grada predstavlja njihove radove tehnologijom proširene stvarnosti.

Artupunktura neće se zadržati samo u centru, pa među ostalim imamo priliku sudjelovati i u projektu "Trešnjevka se budi", a preko rijeke, u Novom Zagrebu, od 15. listopada održavaju se "Festival zajednice Q'Art Bundek/Novi Zagreb" te brojne izložbe, radionice, šetnje i performansi s ciljem revitalizacije zagrebačkih kvartova.