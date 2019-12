Što stoji iza najava štrajka u ZET-u

Zdravko Stojiljković iz Pregovaračkog odbora Sindikata Zagrebačkog Holdinga objasnio je zbunjujuće poruke koje dolaze u javnost, kao i najave štrajka. Stvar je u tome, ističe, što su Sindikat Zagrebačkog holdinga-ZET Zagreb i Sindikat vozača i prometnih radnika ZET- Zagreb nepovezani i dolaze iz različitih organizacija. ZET je, naime, s 1. siječnjem 2018. godine napustio Holding.

- Najjednostavnije rečeno, prvi sindikat ima članove Holdinga, drugi nema. Stoga zastupaju svoje interese zasebno. - kaže Stojiljković.

Nadalje, kaže da su najave štrajka trenutno pretjerane, jer prvo treba proći nekoliko drugih koraka u postupku.

- Mi smo svih ovih mjeseci pokušavali mirno ispregovarati bolje uvjete na našim plaćama, s obzirom na to da nismo dobili povišicu već 10 godina. No, sve ono što nam se nudi natrag je apsolutno neprihvatljivo. Ne uspijemo li u 48 sati postići nekakav dogovor, krenut ćemo u postupak mirenja i angažirati miritelja. Tek ako i to ne prođe zadovoljavajuće, poći ćemo u štrajk - ističe Stojiljković.