Što se događa? Pokretne stepenice na Tomislavcu ne rade već godinu dana, Zagrepčani ogorčeni: 'Pa to je sramota'

Niz stube silazi polako, jednu po jednu, pazeći da štakom slučajno ne prokliže i padne. Činjenice da silazni trak pokretnih stepenica kod Importanne Centra na Tomislavcu nije u funkciji već više od godinu dana bolno je svjesna Karmelija Bašić, koja je prije tri mjeseca slomila gležanj te prolazi pothodnikom kad ide na kontrole liječniku.

Prevršilo svaku mjeru

– Trpim svakodnevnu bol dok ovako “hopsam” po gradu, a još se moram i mučiti po ovim stubama i paziti da slučajno ne slomim i kuk ili nešto drugo. Ne mogu vam opisati koliko sam ljuta na tu situaciju – kaže.

O tome da je eskalator u kvaru prvi smo put pisali 11. srpnja lani, kada su djelatnici tamošnjih lokala rekli da je izvan funkcije mjesec dana. I premda su u Gradu, u čijoj je nadležnosti održavanje pokretnih stepenica, još tada obećali popravak, a potom i zamjenu, slučaj se nije pomaknuo s mrtve točke. Stanovnici metropole tako već više od godinu dana moraju koristiti obične stube, a nije lako ni konobarima obližnjih kafića koji se s tacnama punima pića njima spuštaju na desetke puta dnevno.

– Nevjerojatno, to je prava sramota, nema druge riječi. Pa mi smo metropola, glavni grad Hrvatske, a ovo je jedna od najprometnijih lokacija u gradu. Da su stepenice pokvarene nekoliko mjeseci, bilo bi grozno, ali ovo je premašilo baš svaku granicu – ogorčena je Zumra Valkovac. Slaže se i Miro Blažević. – Turisti ovuda prolaze svaki dan, kakvu to poruku šaljemo? Da toliko treba da se poprave jedne stepenice, to nije normalno – ističe.

A sudeći prema odgovoru koji smo dobili iz gradske uprave, proći će još neko vrijeme prije nego što i Zagrepčani i turisti konačno dobiju funkcionalan eskalator prema pothodniku Importanne Centra, a odatle i autobusnom terminalu ZET-a. Kako smo već pisali, utvrdili su da se popravak ne isplati pa su pokrenuli proceduru za zamjenu stepenica. – Uskoro očekujemo dovršetak postupka javne nabave za izvođača. Uvođenje u posao uslijedit će po potpisu ugovora, u najkraćem mogućem roku – odgovorili su na pitanje zašto se još nije počelo s radovima.

Gdje je zapelo?

S odabirom tvrtke koja će nabaviti nove pokretne stepenice te ih montirati zapelo je jer se konkurent na natječaju vrijednom 650.000 eura žalio pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM). Natječaj je raspisan krajem prošle godine, a nakon tromjesečnog postupka, za posao je odabrana tvrtka MIG iz Zagreba, koja ga je pristala obaviti za 804.125 eura. Ponudu je predala i tvrtka TK Elevator Eastern Europe, a premda je bila povoljnija, Grad ju je odbio jer nije dostavljena bankarska garancija ni točno popunjen troškovnik te je neispravno provedena uplata pologa. Tvrtka se u ožujku pak žalila DKOM-u, a kao argumente je, među ostalim, navela da neispravno popunjavanje troškovnika nije razlog za odbijanje ponude, kao i da odabrani izvođač nema iskustva u takvim poslovima te da za radove namjerava angažirati podugovaratelja. Komisija je žalbu usvojila te je 29. travnja poništila odluku o odabiru, a Gradu je naloženo da ponovno prođe kroz pristigle ponude. To je i učinjeno, ali je početkom srpnja ponovno odabrana tvrtka MIG. Nabava se tako oduljila, a budući da je predviđeno trajanje radova na zamjeni stepenica pet mjeseci od dana uvođenja u posao, sasvim je sigurno da će se Zagrepčani običnim stubama morati koristiti još najmanje do kraja ove te dijelom iduće godine.

Postojeći eskalator, podsjetimo, star je tri desetljeća i u vrlo je lošem stanju. Više se puta kvario, povremeno i na nekoliko mjeseci, a Večernji je o njemu prvi put pisao u ljeto 2018., kad je postao predmet spora između Importanne Centra i Grada. Dvije se strane, naime, nisu mogle dogovoriti oko toga u čijoj je nadležnosti održavanje pokretnih stepenica, s obzirom na to da se nalaze na javnoj gradskoj površini. Neki se sjećaju i svojevrsne “talačke krize” iz iste godine, kada su stepenice okupirali zaštitari Importannea koji nisu dali serviserima iz Grada da na njima rade. •