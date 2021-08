Statistika aktivnosti zastupnika u skupštini metropole: Mostovci na vrhu, evo gdje se nalazi Možemo!

Vladajući su šutjeli i glasali, dok su oporbenjaci bili žustri i glasni. Samo Mostov Trpimir Goluža za - bilo u raspravi ili replici, odnosno postavljanjem pitanja – u prve tri sjednice Gradske Skupštine javio se čak 22 puta, što je gotovo jednako koliko svi zastupnici iz platforme Možemo! zajedno. A zajedno, trojka koja zastupa interese stranke Most za mikrofonom gradske vijećnice bila je impresivnih 40 puta – Lovro Marković 10, a Marko Sladoljev osam.

Dio je to statistike aktivnosti zastupnika Skupštini koju je svom Facebooku objavio Renato Petek, zastupnik iz kluba SDP-a. On je riječ u ta tri susreta tražio “pristojnih” 11 puta – dva puta je postavio pitanje, te je devet puta sudjelovao u raspravi.

- Najaktivniji su zastupnici iz Mosta, a najšutljiviji iz koalicije Možemo. Jer BM365 kao da ne postoji. Statistika jest varljiva, a ovo je rezultat kad se zbroje sve aktivnosti, pa uzme prosjek prema broju zastupnika. Ranije je to mnogima bio važan kriterij, kao i to što su sjednice i rasprave trajale više dana. Meni su sadržaj rasprava, prijedlozi i pitanja i dalje važniji – analizira Petek. A iz priložene tablice može se vidjeti upravo to, kako su Mostovi zastupnici, kad se uzme da ih je samo trojica, mnogo glasniji od svih ostalih političkih opcija, a u stopu ih slijedi HDZ. U toj je ekipi zastupnik Davor Filipović sa devet sudjelovanja u raspravi i čak 12 replika najaktivniji, a slijede ga Mario Župan koji je na pozornici bio 17 puta te Mislav Herman s 13 javljanja za riječ. Ne sjede mirno u svojim stolicama ni zastupnici Domovinskog pokreta, premda od početka rade s čovjekom manje nego što bi ih trebalo biti. Slaven Dobrović raspravljao je tri puta, a repliku je tražio dva te je postavio jedno pitanje čime je u svojoj stranci najaktivniji, sa pet javljanja za riječ slijedi ga Igor Peternel, a najšutljiviji među njima je Nenad Matić – ako se izuzme Miroslav Škoro koji je bio na samo jednoj sjednici - koji se za riječ javio samo dva puta.

Foto: Facebook/Screenshot

Petekov komentar da zastupnici stranke Milana Bandića gotovo da i ne postoje je na mjestu, s obzirom na to da je jedini zastupnik koji je davao do znanja da uopće sjedi u vijećnici bio Marijan Tomurad. On se, naime, za riječ javio četiri puta, a od ostalih pet članova kluba aktivna je bila samo Višnja Fortuna, koja se oglasila ravno jednom, iako je bila na dvije od tri sjednice, dok je Ljubo Ljurčić mirno šutio sva tri dolaska na Skupštinu. Otto Barić, spomenimo, bio je samo na jednoj sjednici, kao i Jelena Pavičić Vukičević.

Možemovci, pak, uglavnom su u posljednjim sjednicama bili tihi, a čak njih devet od ukupno 23 nije se javilo za riječ niti jednom, dok su se ostali oglasili jednom ili dva puta. Iznimka su Damir Bakić koji je mikrofon preuzeo četiri puta, te Mauro Sirotnjak koji je također u raspravi sudjelovao četiri puta.

- Taktika je u ovom sazivu očito drugačija nego u prošlom mandatu. Sjednice završavaju u jednom danu, a nekada aktivni zastupnici prošlog saziva šute i glasaju. No, radi se i na odborima, u pripremi sjednice, na koje neki uopće ne dolaze. Ogromna je pozitivna razlika i u tome što su gradonačelnik i zamjenici prisutni cijelo vrijeme sjednice, na svim raspravama – komentira na Facebooku Petek.

Statistika je bilježila i dolaznost na sjednice, a prema tome, može se vidjeti da su svi Možemovci, poput dobrih učenika, na “satu” uglavnom svaki put. Ima i onih koji “markiraju”, poput već spomenutih gradonačelničkih kandidata Pavičić Vukičević i Škoro.