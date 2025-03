Stanovnici Kloštar Ivanića prosvjedovali ispred tvrtke Eko-Flor Plus: 'Želimo vratiti sigurnost i kvalitetu života'

Kao odgovor na 12 godina nebrige sadašnje vlasti o stanovnicima i njihovoj kvaliteti života, kako su istaknuli, stanovnici Općine Kloštar Ivanić danas su u Dugoj ulici ispred tvrtke Eko-Flor Plus, održali prosvjed koji je podržao Mislav Lukša, općinski vijećnik te kandidat za načelnika Općine. Ovog puta je, kazali su, uz naglasak na nakupljanje otpada i sve gore stanje okoliša, zagađenja zraka, tla, vode te nepodnošljivi smrad kojem su svakodnevno izloženi mještani Kloštar Ivanića i okolnih sela, kao i stanovnici susjednog Ivanić-Grada, fokus bio i na kaznene prijave koje su podnesene protiv načelnika općine Željka Filipovića zbog zlouporabe položaja i ovlasti i trgovanja utjecajem.

Vijećnik Lukša ovom je prilikom stanovnicima i medijima predstavio je nove informacije zbog kojih je podnesena kaznena prijava protiv načelnika Filipovića zbog "zloporabe položaja i ovlasti i trgovanja utjecajem". – Sadašnji načelnik Željko Filipović je kao izvršna vlast općine propustio naplatiti dug komunalne naknade i naknade za uređenje voda u iznosu od oko 45.000 eura poduzeću gdje je bila smještena sada uništena farma koka nesilica. Iako je raspolagao izvršnom ovršnom ispravom od 2020., propustio je isti iznos prijaviti u stečajni postupak nakon čega je taj iznos morao biti otpisan i time su izgubljena općinska sredstva. On je u svojem djelovanju ili nedjelovanju propustio doći do vrijednog zemljišta farme koja je propala, farme koja je proizvodila veliku količinu jaja, a do koje nikada nije napravio asfaltirani put, čime je otvorio put poduzeću Eko-Flor Plus d.o.o. da dođe do pristupa tim nekretninama i omogućio im prostornim planom da dvostruko povećaju kapacitet odlagališta otpada - otvorene kompostane – kazao je Lukša.

Uvidom u dokumentaciju, dodao je, proizlazi zaključak da je stranačkom kolegi Davoru Curiću omogućio da "bez posljedica na poljoprivrednom zemljištu uz kompostanu tvrtke Eko-Flor Plus d.o.o. otvori ilegalno odlagalište građevinskog otpada i da na njemu vrši obradu i preradu građevinskog otpada, da time zatruje zemlju, vodu i zrak". – Na isto zemljište se ilegalno prihvaća i otpad s općinskih gradilišta! S ovim navedenim informacijama nameće se zaključak da se svjesno i namjerno više godina planski stvara jedno veliko odlagalište otpada i time nanosi teška šteta ovoj općini Kloštar Ivanić, ali i susjednom Ivanić-Gradu. Primorani smo djelovati, te smo se obratili nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu u Velikoj Gorici, DORH-u, Državnom inspektoratu te medijima kako bi nam pomogli da vratimo sigurnost i kvalitetu života. Nećemo na ovome stati, idemo dalje – kažu.