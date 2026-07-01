Srušena stabla i dalje blokiraju pojedine ulaze u Maksimirsku šumu, stanovnici: 'Koliko još moramo čekati'

Više od tri mjeseca prošlo je od olujnog nevremena koje je krajem ožujka poharalo metropolu. Nevrijeme je ostavilo vidljive posljedice za mnoge zagrebačke parkove pa tako i za park šumu Maksimir. Stanovnici Bukovca na društvenim su mrežama upozorili kako mnogi sporedni ulazi u šumu još uvijek nisu očišćeni.

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Jedan od njih je onaj iz Mogilske ulice, kazala je jedna Zagrepčanka u kvartovskoj Facebook grupi, gdje srušena stabala, oštećene i odlomljene grane i ostale prepreke otežavaju ulazak u park. Zapitala se koliko se mora čekati na reakciju. "Tko je odgovoran da se nakon toliko dugo vremena od nevremena ne očisti put u šumu iz Mogilske ulice? Žalosno je da moramo s dječjim kolicima, starcima sa štakama i hodalicama te također sa životinjama hodati po cesti da bi ušli u šumu na glavnu stazu. Zar ne mogu ta drva bar pomaknuti uz put da možemo proći bar jednim putem iz ovog ulaza?", pitali su se stanovnici kvarta.

I ostali gornji sjeverni ulazi u Maksimirsku šumu još uvijek su neprohodni, dodala je jedna Zagrepčanka. "Nije samo taj ulaz, svi ulazi, osim donjih, su neprohodni, Požarnje, Prilesje, Šimunska, Gornji Bukovac... Donji dio su ulickali brzinom svjetlosti jer je bio 1.5. pred vratima. Osim toga, apsolutno ništa nije sanirano", istaknula je Zagrepčanka u komentarima.