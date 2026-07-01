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NE ŽELE TRAGEDIJU

Stanovnici Svete Klare upozoravaju na opasno križanje u kvartu: 'Ono je ruski rulet za sve sudionike u prometu'

Zagreb: Raskrižje ulica Selska i Ozaljska
Luka Antunac/PIXSELL
Autor
Ana Vrbanek
01.07.2026.
u 12:30

"Svakodnevno svjedočimo opasnim situacijama, jurnjavi i potpunom ignoriranju prometnih propisa. Pitanje je dana kada će netko na ovom mjestu izgubiti život", napisala je u objavi.

Crna točka u gradu, tako stanovnici zagrebačkog naselja Sveta Klara nazivaju križanje Avenije Većeslava Holjevca, Horvatove i Nežićeve ulice. Već neko vrijeme upozoravaju kako je ono sigurnosna prijetnja za sve sudionike u prometu. "Nema dana kada na ovom križanju ne nosimo glavu u torbi", istaknuli su stanovnici u kvartovskoj Facebook grupi.

A još jedna opasna situacija dogodila se prije nekoliko dana. U objavi na društvenim mrežama Zagrepčanka je opisala trenutak u kojem je, kako je kazala, samo brza reakcija njenog supruga spriječila sudar. Dodala je kako je to križanje već dugo kao ruski rulet za vozače, ali ostale sudionike u prometu, posebice za pješake i one najmlađe.

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Zagreb: Raskrižje ulica Selska i Ozaljska
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"Prilikom izlaska automobilom na ulicu, vozač je kroz čisto, debelo crveno svjetlo projurio suludom brzinom i za dlaku izbjegao izravan sudar s nama. Samo zahvaljujući nevjerojatno brzoj reakciji mog supruga, koji je u djeliću sekunde uspio zakočiti, danas nismo u crnoj kronici. ​Ovo križanje je postalo pravi ruski rulet za sve sudionike u prometu, a posebice za pješake i djecu. Svakodnevno svjedočimo opasnim situacijama, jurnjavi i potpunom ignoriranju prometnih propisa. Pitanje je dana kada će netko na ovom mjestu izgubiti život", napisala je u objavi.

Od nadležnih službi zatražila je hitne mjere kako bi se spriječila moguća tragedija. "Apeliramo na Grad Zagreb i nadležne službe da hitno poduzmu sljedeće korake: ​Povećanje sigurnosti na križanju, postavljanje uspornika prometa, uvođenje kamera za nadzor brzine i prolaska kroz crveno svjetlo ili promjena prometne regulacije, prilagodba ulice pješacima kako bi se osiguralo njihovo sigurno kretanje, jer su trenutačno izloženi ogromnom riziku", napisala je u objavi.

Foto: Facebook screenshot

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Sveta Klara Zagreb

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