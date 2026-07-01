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HRPE SMEĆA

Danima nije moguće dovesti glomazni otpad na reciklažno dvorište?: 'Postoji samo jedna drobilica koja je sada u kvaru'

Zagreb: Reciklažno dvorište Prilesje
Tomislav Miletic/PIXSELL
Autori: Večernji.hr, Nikolina Orešković
01.07.2026.
u 13:00

"Ljudi bacaju otpad, otpad se odvozi, nekad je zatrpano jer eto, neka izvanredna situacija. Nije istina da se ništa ne može baciti nego se ne može obično baciti neki tip otpada. Nekad je to šuta, nekad plastika, nekad drvo, nekad tekstilni otpad. Pričekaš par dana i opet ima mjesta. Nekad u nekim dvorištima nema mjesta, a u drugima ima. Nije sve tako katastrofa kao što uporno pokušavate prikazati", istaknuo je.

U cijelom Zagrebu već nekoliko dana nije moguće dovesti glomazni otpad na reciklažno dvorište, tvrdi jedan Zagrepčanin na Redditu dodajući kako većina stanovnika metropole vjerojatno nije upoznata s tom činjenicom. Govoreći o tome zašto je do toga došlo, kaže da je razlog, po navodima radnika, jer postoji samo jedna drobilica smeća u Zagrebu koja trenutačno ne radi. "Pokvarena je te je nemoguće baciti ili odvesti glomazni otpad u reciklažno dvorište. Vidio sam ogromne hrpetine smeća u reciklažnim dvorištima, pretpostavljam da su punili do neke granice, sad više fizički nemaju gdje sa smećem. Kako je moguće da Zagreb ima samo jedan stroj? A pretpostavljam da glomaznijeg otpada ima dosta računajući koliko se renovira i baca posvuda", napisao je.

U jednom o komentara piše kako je možda skup ili su krivo mislili da je jedan dovoljan, a možda su i u nabavci drugog pa je nabava poništena već pet puta, piše korisnik Reddita. "Nego drobilica kojeg otpada, sumnjam da ista može sve?", upitao je. Drugi je dodao: "Ljudi bacaju otpad, otpad se odvozi, nekad je zatrpano jer eto, neka izvanredna situacija. Nije istina da se ništa ne može baciti nego se ne može obično baciti neki tip otpada. Nekad je to šuta, nekad plastika, nekad drvo, nekad tekstilni otpad. Pričekaš par dana i opet ima mjesta. Nekad u nekim dvorištima nema mjesta, a u drugima ima. Nije sve tako katastrofa kao što uporno pokušavate prikazati", istaknuo je.  "Hoćeš reći, sve funkcionira ako ti se potrefi da imaš odgovarajući tip otpada na odgovarajući dan, inače ti stoji doma u hodniku jer ga nemaš kam bacit?", upitao je drugi.  Upit smo poslali Zagrebačkom Holdingu, a odgovor ćemo objaviti po primitku.

*Stavovi izraženi u komentarima korisnika Reddita ni u kojem slučaju ne odražavanju stavove redakcije Večernji.hr niti predstavljaju većinsko mišljenje
Ključne riječi
glomazni otpad smeće kvar Zagreb reciklažno dvorište

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Netko je dodao kako svi razmišljaju na način: "Zašto bi ja poštivao pravila kad Pero Perić ne poštuje i začas sve ode vrit. Samo je nas par koji kupuje plave ZG vrećice. Treba uvesti stroge kazne da se narod odgoji kad već nije civilizacijski razvijen da shvaća što znači kolektivno, javno dobro i da smo svi odgovorni za to gdje i kako živimo".

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