Slavni dizajner o skandalu s kovanicama: 'Sramotni natječaj u ovoj priči nije jedini problem'

Skandal koji su izazvali rezultati natječaja za dizajn hrvatske kovanice eura za Večernji je komentirao slavni dizajner i autor hrvatskog vizualnog identiteta Boris Ljubičić. Ion se, kaže, prijavio na natječaj, međutim, nije prošao.



-Napravio sam rad točno po propozicijama, no nisam ušao ni u prvih deset. Natječaj je potpuno amaterski i na njega su amateri poslali 1.300 radova. O rezultatima su vijećale dvije komisije i Bruxelles koje skupa imaju 20 članova, a Hrvatsko društvo dizajnera (HDD) u tom je društvu imalo samo jedan glas, no to nije pomoglo- kaže Boris Ljubičić.