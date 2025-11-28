Naši Portali
Skate scena kroz objektiv: Ne propustite uzbudljivu izložbu 'Sve što nam treba'
Ivana Špilj
28.11.2025.
u 10:38

Blaž Turk slovenski je umjetnik kojem je skate DIY scena u potpunosti promijenila pogled na skateboarding i život općenito. Uzevši fotoaparat u ruke, odlučio je hvatati autentične trenutke sa skate sesija i DIY koncerata, stvarajući umjetničke fotografije koje bilježe ulične i svakodnevne situacije. Ove začuđujuće i impresivne fotografije možete sljedećeg tjedna razgledati besplatno.

Skateanje na ulicama, dobro društvo i odlična glazba - ponekad je upravo sve ono što nam treba da bismo osjetili pravi užitak života. Tako barem razmišlja Blaž Turk, koji je tijekom proteklog desetljeća na različitim europskim lokacijama svojim fotoaparatom bilježio ljude koji dijele iste vrijednosti i životni ritam. Njegova izložba „Sve što nam treba“ pokazuje da sreća ne ovisi o količini novca ni o gomilanju materijalnih dobara, već o trenucima koji nas povezuju i ispunjavaju. Izložbu ćete moći razgledati u galeriji Crta, u Švacovoj 18, od ove srijede, a slike će tamo boraviti sve do 17. prosinca.

Ako zavirite u stvaralaštvo ovog umjetnika i skejtera, imat ćete priliku uživati u fotografijama koje bilježe dinamične pokrete skatera u trenucima izvođenja zahtjevnih  trikova, njihova uzbuđena i zabrinuta lica, kao i sve ono čime je Turk želio dočarati kompleksnost skaterske kulture i njezinih vrijednosti.

umjetnost fotografije izložba Blaž Turk crta

