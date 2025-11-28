A strana band: Izniman koncert obećava raskošnu produkciju, snažan orkestralni zvuk i nezaboravnu atmosferu

Poslije mnogobrojnih televizijskih sezona, bezbrojnih nezaboravnih nastupa i tisuća obožavatelja koji su im se pridruživali pjevajući iz svojih domova, “A strana” napokon stiže uživo pred zagrebačku publiku. Ovaj show, koji je ostavio dubok trag u novijoj povijesti hrvatske glazbene scene, povezujući generacije i podsjećajući nas na vječnu moć glazbe, sada se predstavlja u svom najautentičnijem i najuzbudljivijem izdanju – kao koncert uživo, najavljen za 10. prosinca 2025. u Tvornici kulture.

Publiku očekuje glazbeno putovanje kroz najveće domaće i svjetske hitove, predstavljeno u prepoznatljivom aranžmanskom stilu i zvuku koji je “A stranu” učinio fenomenom. Ovaj izniman koncert obećava raskošnu produkciju, snažan orkestralni zvuk i nezaboravnu atmosferu, spajajući televizijsku magiju s koncertnom energijom. Na legendarnoj pozornici nastupit će originalna postava A strana banda, koju čini 15 profesionalnih glazbenika uz osam vrhunskih vokala, sve pod vodstvom Nikše Bratoša.

– Članovi banda sve su redom najeminentniji hrvatski glazbenici i pjevači, svojevrsna “glazbena reprezentacija Hrvatske”: Svi smo dobitnici najvažnijih strukovnih nagrada (HGU, Porin) za iznimno umijeće sviranja. A strana band čine: Marko Lazarić – bubanj, Alen Svetopetrić – bas Zlatan Došlić – klavijature, Fedor Boić – klavijature, Mladen Hrvoje Ilić – perkusije, Bruno Kovačić – gitara, Miroslav Lesić – gitara, Antonio Geček – truba, Zvonimir Bajević – truba, Arsen Ereš – saksofon, Marin Ferketin – trombon, Jasmina Bojić – violina, Dean Melki – violina, Dora Šimunić – viola, Matej Milošev – violončelo, Nataša Marković, Martina Majerle, Vladimir Pavelić Bubi, Dragan Brnas Fudo – prateći vokali, Nikša Bratoš – glazbeni producent, Muc Softić – koproducent zvuka. Zajedno smo već više od dvadeset godina, okupio nas je i vodi Nikša Bratoš, koji je naš prijatelj, voditelj i mentor, a kojeg zaista mislim da ne treba posebno predstavljati. Iza nas su nebrojeni nastupi i koncerti te većina emisija emitiranih na HRT-u počevši od “Studija 10” prije dvadesetak godina pa sve do “The Voice”, “The Voice Kids”, “Ples sa zvijezdama”, “Pjevajmo sa zvijezdama”, “Evergreen” te onu najvažniju, po kojoj smo na kraju i dobili ime, a to je “A strana” – rekao nam je Miroslav Lesić iz banda. Inače nastupaju na ekskluzivnim eventima zatvorenog tipa, a sada će ih javnost prvi put vidjeti uživo. Miroslava smo pitali i kakav je to osjećaj i imaju li glazbenici tremu. – Da, iako smo “prekaljeni profesionalci”, treme uvijek ima, pogotovo kad svirate “svojim ljudima”. Pod time mislim da je ovo prvi put da cijela postava svira, da tako kažem, “fanovima”, kojih zapravo ima jako puno. “A strana” kao format je ostavila velik trag i ostvarila ogroman uspjeh kod ljudi, i to isključivo i zahvaljujući iznimnoj kvaliteti i predanosti cjelokupne produkcije – ne samo nas kao glazbenika već i svih ljudi uključenih u priču, počevši od same redakcije i uredništva emisije, preko redatelja, kamermana, dizajnera rasvjete, fotografa, stilista i šminkera, izvođača scene... kao i u svakom projektu. Iako su sve te kockice izrazito važne za uspjeh, nama, i to moram napomenuti, posebno je važna suradnja s ekipom ljudi iz audiorežije, na čelu s Duškom Mandićem, koji sve naše izvedbe obogate i dignu na još viši nivo. Na žalost, svu ovu podršku nećemo, razumljivo, moći imati u Tvornici 10. prosinca, ali zato ćemo imati vrhunsku energiju i show uživo koji, vjerujte mi, vrijedi doći pogledati. Jako sam uzbuđen stati na stage Tvornice sa svojim kolegama glazbenicima i dijeliti posebnu energiju s publikom! – zaključio je.

Uz bend na pozornici će biti i glavni vokali. Jedan od njih je Filip Rudan, kojeg su mnogi zavoljeli nakon showa “The Voice”. – Jako sam uzbuđen stati na stage Tvornice sa svojim kolegama glazbenicima i dijeliti posebnu energiju s publikom! – izjavio je, ali nije htio otkriti koja mu je omiljena pjesma koju će izvesti. – Ne bih još ništa otkrivao publici, ali samo mogu reći da će moći vidjeti po mojoj izvedbi kada ću biti na pozornici!

Bruna Oberan također je jedan od glavnih vokala koje će fanovi moći čuti. Kaže da nema tremu. – Nemam! Zapravo, inače nemam problema s tremom, ali sam uzbuđena jer već dugo nismo nastupali u punom sastavu. Nekoliko godina gotovo smo se svakodnevno družili, snimili puno sezona i lijepo se nakratko vratiti u taj film, pogotovo uživo, pred publikom – to mi je omiljeni format – rekla je te dodala da joj je drago što će ih uživo moći čuti oni koji dosad još nisu. – Drago mi je da će priliku slušati nas uživo imati ljudi koji to dosad možda nisu mogli. Javljali su mi se ljudi koji će doći na koncert, a koji su interes za nastup na kojem nas mogu poslušati uživo pokazivali još prije nekoliko godina. Drago mi je da se na koncertu 10. prosinca i njima i nama ostvaruje želja! Live koncerti su poseban užitak i za izvođače i za publiku, i ovo je odlična prilika da se svi skupa odlično provedemo i uživamo u dobroj glazbi i atmosferi.

Sabrina Hebiri, s druge strane, otkrila nam je koja joj je najdraža pjesma koju je izvela u emisiji. – Najdraža pjesma u 4 sezone emisije “A strana” mi je “Ne prepoznajem ga” Josipe Lisac s famoznog albuma “Dnevnik jedne ljubavi”. Žao mi je da te snimke nema na YouTubeu, nadam se da će je podignuti na platformu.

Osvrnula se i na razliku između nastupa u emisiji i uživo. – Razlika između nastupa u emisiji i uživo uvijek je ona ista, a to je da uživo nema popravaka. U emisiji uvijek možeš još jednom ponoviti pjesmu i otpjevati ako si pogriješio. U emisiji mi je veća trema zbog kamera, pogotovo ako je i snimanje emisije uživo.

Njen kolega Dino Purić ispričao je kako imaju posebne pripreme za nastup. – Naravno, uvijek imamo posebne pripreme za nastup. Trenutačno spremamo nekoliko novih aranžmana koji će premijeru imati upravo u Tvornici kulture, pa je uzbuđenje među nama veliko. Iako redovito održavamo probe i pazimo na svaki detalj, nakon toliko godina snimanja showa, zajedničkih svirki i brojnih koncerata već smo poprilično uigrani. Ove pripreme nam više dođu kao fini šlag na torti – prilika da svaki nastup podignemo na još višu razinu i publici pružimo nešto novo i posebno – rekao nam je i zaključio: – Publika na koncertu u Tvornici kulture može očekivati večer snažne energije, vrhunskih glazbenih aranžmana i emocija koje se rijetko dožive na jednom mjestu. Kao jedan od vokalnih solista, mogu obećati da ćemo dati sve od sebe kako bismo publici pružili nezaboravno iskustvo – od intimnih, emotivnih trenutaka do eksplozivnih zajedničkih refrena koji pune dvoranu. Bit će to kombinacija odličnog zvuka, posebne atmosfere i zajedništva koje se stvara samo na ovakvim koncertima. Ukratko, očekujte puno emocija, veliku energiju, kompletnu tranziciju “A strane” s malih ekrana na pozornicu Tvornice i glazbenu večer koja će se dugo pamtiti.