NEOBIČAN SUSRET

FOTO Oči u oči s lisicom na zagrebačkoj Kustošiji

Autor
Mladen Milčić
14.12.2025.
u 21:25

“Vidjela nas je, gledale smo se oči u oči, no nije nam se približavala,” rekla je Klarina majka.

Devetogodišnja Klara i njezina majka imale su vrlo neobičan susret u nedjelju navečer ispred svoje zgrade na zagrebačkoj Ilici. Ispred ulaza u njihovu zgradu u Kustošiji blizu Ravnateljstva policije dočekala ih je - lisica.

- Vračale smo se s nedjeljne večernje mise i baš ispred našeg ulaza u zgradu uočile lisicu koja je pretrčala Ilicu između jurećih automobila. Doslovno sam se skoro sudarila s njom. Mi smo se povukle iza parkiranog automobila, a lisica je stala točno ispred našeg ulaza - rekla nam je uzbuđeno Klara.

Lisica je sa sjeverne strane Ilice, iznad koje se nalazi Park šuma Grmoščica, prešla na južnu stranu i nije znala kamo će.  - Djelovalo je kao da se želi vratiti na sjevernu stranu, no auti su jurili budući da su na Ilici četiri prometna traka, pa je stajala tako ispred ulaza nekoliko minuta, a mi smo čekale iza parkiranog automobila. Vidjela nas je, gledale smo se oči u oči, no nije nam se približavala. I onda je nakon koju minutu kroz prolaz zgrade otišla na parkiralište i dalje u vrtove prema željezničkoj pruzi - kazala nam je Klarina majka koja je lisicu uspjela fotografirati.

Ključne riječi
susret Kustošija Ilica Lisica

