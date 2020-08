Sinoć ulovljene sabljarke iz Viškog kanala stigle u Zagreb

Čak 300 kilograma sabljarke ulovljeno je sinoć u Viškom kanalu te je posebnom dostavom stiglo u popularni zagrebački restoran Bota Šare. Upravo su ovi dani najbolji za izlov sabljarki kojih u ovo vrijeme ima mnogo u Jadranskom moru. Love se noću, a ribolovci kažu kako je lov na njih posebno uzbudljivo iskustvo.

Fascinantni prizor u ulici kralja Zvonimira 124 u središtu Zagreba malo je koga ostavio ravnodušnim. Prolaznici su poželjeli fotografiju s ovim pravim morskim grdosijama. One će pak ovih dana biti posluživane gostima na terasi restorana Bota Šare na grilu, u tempuri, u umaku od bijelog vina i domaćih malostonskih kapara ili pak na salati.

Sabljarke obitavaju u otvorenim morima, no Jadransko more također je njihov dom. Jedne su od najvećih morskih grabežljivaca koje mogu narasti više od pola metra te težiti više od 500 kilograma. Sablju, koja je nastavak gornje čeljusti, koristi za napad i za obranu, vrlo je brza i okretna, a živi uglavnom na većim dubinama, od 200 do 800 metara. Vrstan je predator koji se hrani pretežno ribom, iako jede i rakove i glavonošce.