Šest godina od potresa: Evo koliko je zgrada Zagreb uspio obnoviti

Zamjenik zagrebačkog gradonačelnika Luka Korlaet na današnjoj konferenciji za medije osvrnuo se na stanje obnove nakon potresa, istaknuvši da je Grad Zagreb do sada obnovio većinu javnih objekata koji su bili oštećeni. – Upravo sam došao sa sedme sjednice Savjeta za obnovu. Kad govorimo o zagrebačkoj situaciji, Grad je vodio obnovu 207 projekata različitih namjena – škola, vrtića, domova zdravlja, zgrada u kulturi, zgrada gradske uprave i infrastrukture – rekao je Korlaet.

Prema njegovim riječima, najveći dio tih projekata već je završen. Sada smo na brojci od 194 obnovljene javne zgrade ili infrastrukturna objekta, kazao je, dodavši da su preostali projekti uglavnom složeniji za realizaciju. – Riječ je o zgradama koje su vrlo kompleksne za obnovu, uglavnom pojedinačno zaštićenim kulturnim dobrima koja podliježu posebnim pravilima – objasnio je. Grad nastoji što veći broj projekata dovršiti do kraja lipnja, kada istječe rok za korištenje dijela europskih sredstava. – Radovi su u tijeku i pokušavamo što više objekata završiti do 30. lipnja jer je to rok za potrošnju sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti – rekao je.

Govoreći o financiranju obnove, Korlaet je naglasio kako je Zagreb uspio povući značajna sredstva iz europskih fondova. – Iz Fonda solidarnosti povukli smo gotovo 200 milijuna eura, a iz Nacionalnog plana oporavka očekujemo povući još gotovo toliko– kazao je. Dodao je da je cilj gradske uprave maksimalno koristiti europska sredstva kako bi se rasteretio gradski proračun. – To pokazuje našu odgovornost da što više sredstava povučemo iz europskih fondova i tako smanjimo opterećenje na gradski proračun –rekao je. Plan države je završiti obnovu svih oštećenih zgrada do 2030. godine. – Ministar Bačić je danas rekao da je cilj završiti obnovu javnih i privatnih zgrada do 2030. godine. Kada je riječ o javnim zgradama, vjerujem da će taj rok biti ostvaren– kazao je Korlaet.

Istaknuo je kako je obnova privatnih zgrada znatno složeniji proces. – Kod privatnih zgrada situacija je zahtjevnija jer ih ima puno više, a riječ je često o višestambenim zgradama u kojima se suvlasnici moraju dogovoriti oko obnove –rekao je. Dodao je da se trenutačno u Zagrebu odvijaju radovi na velikom broju gradilišta. – Više stotina gradilišta na višestambenim zgradama i obiteljskim kućama trenutno je aktivno u Zagrebu i taj se proces postupno ubrzava –kazao je. Naglasio je i da obnovu privatnih zgrada vodi država, dok Grad sudjeluje u financiranju. Grad financijski sudjeluje s 20 posto, što na godišnjoj razini iznosi oko 21 milijun eura, rekao je. Grad je, dodao je, dodatno pomagao građanima u procesu obnove.

– Na početku mandata organizirali smo oko 5000 mobilnih timova koji su obišli isto toliko adresa i pomogli građanima u ispunjavanju zahtjeva za obnovu – istaknuo je. Osim toga, dio građana koji su ostali bez domova privremeno je smješten u gradske stanove. – Određeni broj sugrađana smjestili smo u gradske stanove, a obiteljima čije su kuće bile oštećene osigurali smo kontejnere za privremeni smještaj –rekao je. Zaključio je kako je 2030. godina trenutačni cilj za završetak obnove. – Proces se ubrzava i Grad će ga pratiti koliko god može– poručio je Korlaet