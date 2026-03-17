Želite uzgajati vlastito voće i povrće? Do sutra se možete javiti za zakup gradskih parcela u Zagrebu, cijene su bagatela

Grad Zagreb raspisao je javni poziv za davanje u zakup vlastitih zemljišta poljoprivrednicima, a ponude se mogu podnijeti još do sutra. Riječ je o 29 parcela površine od 23 pa sve do 805 kvadrata, a početna zakupnina varira ovisno o lokaciji i kvadraturi zemljišta. Ona najmanja, od 23 kvadrata, tako stoji minimalno 4,37 eura, a ona najveća 104,65 eura. Riječ je, napominje se u dokumentu, o godišnjoj zakupnini. Cijeli popis nekretnina te njihova cijena može se vidjeti na ovoj poveznici. Sva zemljišta su namijenjena za poljoprivrednu obradu za vlastite potrebe.

– Građevinsko zemljište daje se u zakup na vrijeme od 3 godine (iznimno, u slučajevima kada se građevinsko zemljište daje u zakup poljoprivrednicima sukladno Zakonu o poljoprivredi, na proizvodnim plohama većim od 1000 m2 za vrt, oranicu, livadu ili pašnjak, ugovor o zakupu sklapa se na rok od 10 godina – napominje se u tekstu javnog poziva. Ako se ponuditelj natječe za više oglašenih zemljišta, za svako je potrebno dati odvojenu pisanu ponudu u posebnoj zatvorenoj omotnici sa svim prilozima koje ponuda mora

sadržavati. Godišnja zakupnina plaća se jednokratno i na iznos zakupnine se ne obračunava porez na dodanu vrijednost.

Pravo podnošenja pisane ponude na javni natječaj imaju sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i državljani članica Europske unije te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije. Pri slanju ponude zainteresirani kandidati moraju platiti i jamčevinu koja će im se, budu li odabrani, uračunati u zakupninu. Otvaranje ponuda održat će se 27. ožujka.