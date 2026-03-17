Uređuje se dio jedne od najpopularnijih zagrebačkih tržnica: 'Mogla bi biti kao mali outlet'

Na Trešnjevačkom placu se malo pomalo uređuje njegov istočni dio sa štandovima, javljaju na Facebook stranici Mapiranje Trešnjevke. Kako su objasnili, trošni krovovi štandova na kojima se prodaje odjeća se zamjenjuju novima. U komentarima se da iščitati kako Trešnjevčani smatraju da će "biti ljepše, ali je izgubio dušu", a neki predlažu da bi "bilo lijepo da malo pokriju te štandove u slučaju kiša, da bude kao neki mali outlet".

Sjeverni dio Trešnjevačkog placa, jedne od najpopularnijih tržnica u Zagrebu, podsjetimo, obnavljan je prije gotovo dvije godine. Nešto više od tri mjeseca od početka radova Grad Zagreb pohvalio se kako je taj dio tržnice novo ruho dobio, prije roka. – Drago mi je što smo uspješno i prije roka završili radove na uređenju trga, koji je jedno od omiljenih mjesta susreta i okupljanja stanovnika Trešnjevke. Znamo da su tržnice žile kucavice zagrebačkih kvartova i bitno nam je da ih uredimo i osuvremenimo – rekao je tada gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Na obnovu je utrošeno više od 160.000 eura, a radovi su uključivali zamjenu starog opločenja s novom betonskom galanterijom, postavljeni su novi rubnjaci, očišćeni i sanirani slivnici te ugrađeni novi poklopci. Obodni zidovi od sitne kocke koji čine zelenu površinu su očišćeni, a postavljene su i nove letvice na zidnim klupicama. U zelene otoke su posađene niske ruže, a postojeće drveće je zadržano. Fontana je očišćena i obnovljen joj je sustav instalacija te je ona sada funkcionalna.