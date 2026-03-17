Pokvario se skretnički sklop na važnom zagrebačkom raskrižju: Ove tramvajske linije cijeli će dan voziti obilazno

Zbog kvara skretničkog sklopa na raskrižju Branimirove i Držićeve, tramvaji linija 5 i 7 ne prometuju od navedenog raskrižja do raskrižja Šubićeve i Zvonimirove u smjeru Kvaternikovog trga. Tramvajske linije 5 i 7 cijeli će dan prometovati obilazno Branimirovom, Trgom žrtava fašizma, Zvonimirovom i Šubićevom te nastaviti potom uobičajenim trasama, javljaju iz ZET-a. Kako bi se izbjegao još veći utjecaj na funkcioniranje prometa, kažu, popravak će se obaviti u noćnim satima.

