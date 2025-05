Selak Raspudić na križanju Heinzelove i Zvonimirove ulice: 'Gdje su ti metri tramvajskih pruga?'

Kandidatkinja za zagrebačku gradonačelnicu Marija Selak Raspudić u četvrtak je na križanju Heinzelove i Zvonimirove ulice prozvala gradsku vlast zbog neispunjenih obećanja o izgradnji tramvajske pruge na toj lokaciji, koja je najavljena 2024. a do danas nije realizirana. "Gdje su ti metri tramvajskih pruga? Zašto nema realiziranih obećanja?", upitala je Selak Raspudić na konferenciji za novinare. "Vlast se mjeri prema onome što je sama obećala napraviti, a nije realizirala". Selak Raspudić ističe da je nužna stručnosti u vođenju grada te vlast kritizirala zbog nepripremljenih i poništenih javnih natječaja. "Zagrebu treba vlast koja neće poništavati natječaje nego znati provesti projekte", naglasila je. Zagreb ne smije biti grad u kojem je, kako je rekla, najbrže prijevozno sredstvo "cipelcug" i u kojem građani ne znaju ni kada će doći njihov tramvaj, a kamoli autobus.

Istaknula je potrebu za digitalnim alatima koji bi građanima olakšali korištenje javnog prijevoza. Kandidat za zamjenika Da ymtmir Firšt rekao je da je prije više od deset godina razvijena aplikacija za praćenje javnog prijevoza u stvarnom vremenu, koju je, tvrdi, ZET zabranio, a podatke kasnije prodao američkoj korporaciji. "Zagreb je postao digitalna kolonija. Danas imamo mlade stručnjake koji u nekoliko dana naprave prototip aplikacije koja prikazuje linije svakih 10 sekundi, a gradski sustav još uvijek nema ništa slično“, rekao je Firšt.

Milka Rimac Bilušić, kandidatkinja za zamjenicu, upozorila je na niz infrastrukturnih nedostataka tramvajskih stajališta, od širine, duljine i visine perona do nedostatka nadstrešnica. Naglasila je da se takvi, naizgled mali, ali brzo provedivi zahvati, mogu značajno odraziti na kvalitetu života građana. Upitana o namjeri pjevača Marka Perkovića Thompsona, koji će održati 5. srpnja na Hipodromu na kojem se očekuje preko pola milijuna ljudi, da zakupi i susjedni park Bundek, Selak Raspudić je kazala da je dobrodošao svatko tko želi organizirati takav koncert u Zagrebu. Istaknula je i da je u Zagrebu bilo već takvih takvih događanja, poput doček Pape na Hipodromu. "Naravno da se za to treba prije svega ozbiljno pripremiti i da grad Zagreb mora shvatiti svoju ulogu domaćina. A onda bilo bi poželjno i da se gradonačelnica na tom koncertu pojavi, da pozdravi građane jer je to izraz dobrodošlice", poručila je.