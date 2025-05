Samoborska utrka okupit će bicikliste iz 30 zemalja: Moraju svladati zahtjevnu, ali atraktivnu stazu Park šume Tepec

Više od tri stotine natjecatelja iz 30 zemalja okupit će se na 32. izdanju biciklističke utrke XCO Samobor, koja je zakazana za 31. svibnja. Organizira je Brdsko biciklistički klub Šišmiš, start i cilj je na glavnom samoborskom trgu, a sudionici će morati svladati zahtjevnu, ali atraktivnu stazu Park šume Tepec, pa i spustiti se stubama podno Staroga grada.

Utrku u 8.55 sati otvaraju najmlađi natjecatelji, u dobi od sedam do devet godina, a u 9.30 na stazu će krenuti i oni uzrasta do 13 godina. Sudionici do 15 godina startaju u 10.25, a u 13 sati na rasporedu je i kategorija Elite. Utrka je, spomenimo, uvrštena u kalendar Svjetske biciklističke federacije, a boduje se i za Kup Hrvatske i Slovenije.