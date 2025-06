Sami sanirali azbestni krov jer Grad na apele ne reagira: 'Nemaju sluha za sport istočnije od Maksimira'

Grad sluha za sport nema, a posebno za onaj istočnije od Maksimira, govore nam u Nogometnom klubu Sesvetski Kraljevec, koji je lani proslavio 75. rođendan. Skromni tereni i objekti u kojima trenira oko 400 članova datiraju iz 60-ih, a godinama su Gradu, koji je vlasnik prostora, kažu, slali molbe da im pomogne u obnovi derutnih kvadrata. No povratne informacije, ističu, često ne bi dobivali, a pomoć je desetljećima izostajala. Pa je prijašnja Uprava kluba uzela stvari u svoje ruke te prije 18 godina uredila glavno i pomoćno igralište u Ulici Ive Politea. Postavili su tada umjetnu travu, obnovili fasadu na klupskoj zgradi i montirali tribine, s kojih se i danas povikom "269", aludirajući na autobus koji njihovo naselje povezuje s Borongajem, navija za NK Sesvetski Kraljevec. Istim stopama krenula je i sadašnja Uprava, na čelu s predsjednikom Lukom Matošem i potpredsjednikom Srđanom Rakinićem.

Dotrajale i nehigijenske sanitarije sami su obnovili, kao i svlačionice. Trenutačno ih klub ima četiri, dvije obnovljene, jednu novouređenu koju koriste djevojčice te onu za seniore na kojoj će radovi tek uslijediti. Uredili su i urede, a sve uz pomoć donacija roditelja i prijatelja kluba, objašnjavaju provodeći nas kroz skromno zdanje. – Naša djeca zaslužila su puno bolje od onoga što su imala. A do prošle godine vrijeme su provodila u prostorijama punima vlage u kojima se boja gulila sa zidova – govori Rakinić, domećući kako su se prije nego što su se upustili u taj pothvat obratili vlasniku, Gradu. No na suradnju nisu naišli, baš kao ni kada su htjeli obnoviti krov.

– Bio je pokriven cementnim azbestnim pločama, koje su štetne za zdravlje. Mislim da nitko ne želi da mu dijete trenira u takvim uvjetima pa to ne želimo ni mi svojim članovima. Unatoč brojnim zahtjevima za adaptaciju i zamjenu krova, Grad nije pokazao apsolutno nikakav interes da to riješi, a nema ni namjeru ishoditi uporabnu dozvolu za svoju zgradu, koja se čeka 60 godina, pa ne možemo sudjelovati ni u energetskoj obnovi iz nekog od projekta Europske unije, što bi nam puno pomoglo – ističe Matoš. U gradskoj upravi pak kažu kako za radove na krovu nisu bili obaviješteni te kako su izvedeni samoinicijativno, bez suglasnosti nadležnih tijela. Dodaju i kako su iz kluba nedavno zaprimili zahtjev za radove na travnjaku sportskoga igrališta, no kako oni nisu bili mogući zbog neriješene situacije vezane uz uporabnu dozvolu. A na pitanje zašto uporabna dozvola za objekt koji koristi 400 djece nije ishođena, odgovornost prebacuju na prethodnu vlast.

– Niz sportskih građevina u Zagrebu ima otvorena pitanja dozvola jer ih prethodna gradska uprava nije legalizirala kada je to bilo moguće sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama iz 2012. S obzirom na najave nadležnog ministarstva o donošenju zakona koji će omogućiti legalizaciju objekata sagrađenih do određenog razdoblja, Grad u ovome trenutku evidentira stanje svih sportskih građevina radi eventualne prijave – poručuju. Klub se tako našao u začaranom krugu iz kojega bez uporabne dozvole ne može izići, a do nje, čini se, u skorije vrijeme i neće doći. U nešto više od pola godine skupili su 17.000 eura za nužnu zamjenu azbestnoga krova, koji je i prokišnjavao. Nešto manje od 5000 eura donirali su pojedinci, roditelji i susjedi, a 7000 eura dao je Hrvatski nogometni savez. Za ostatak potrebnih sredstava uključila se Uprava.

– Zanima li vas koliko je Grad dao? Nula eura. Imaju maćehinski odnos prema sportu, nogometu i Sesvetskom Kraljevcu – govori Rakinić, domećući kako i ne pamte koliko su novca iz vlastitih džepova uložili. Novi krov tako je postavljen prije dva mjeseca, a s ulaganjima ne misle stati. U planu im je, među ostalim, nabaviti nove reflektore i travu, obnoviti fasadu, ali i urediti još jedan teren. Gradu će se obratiti i za te investicije, ali samo "pro forma", napominju, jer pomoć, kao ni prijašnjih godina, ne očekuju.

– Čini nam se kao da se borimo s vjetrenjačama, a u više navrata mislili smo i odustati od svega. No nekako uvijek nađemo način jer ne želimo da djeca izgube rijetko mjesto na kojemu mogu odrastati zdravo i uz sport. Ne želimo dići ruke ni zato što se bojimo da će oni koji dođu iza nas upropastiti sve ono u što smo godinama ulagali – ističe Rakinić, dodajući kako nije lako ni jeftino voditi brigu o sportskom centru koji se prostire na 40.000 kvadrata. Kao najveći dosadašnji uspjeh pak u klubu ističu osvajanje Prve zagrebačke lige i plasman seniora u Hrvatsku nogometnu ligu prije tri godine, što je za njih bio povijesni trenutak, objašnjava nam Matoš ponosno pokazujući trofej koji su osvojili. NK Sesvetski Kraljevec usto je poznat i po svojem školskom turniru, koji se prije dva tjedna održao 22. put.