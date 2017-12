Kumu oduzeli rotor, a kaznu od 100.000 kn platit ćemo mi

Znate da drugostupanjska komisija u pravilu potvrdi ono što naš ured predloži, poštujući proceduru i zakon – da će Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave odbiti žalbu Strabaga još početkom studenog uvjeren je bio gradonačelnik Milan Bandić. Optimistično je tad predvidio da će radovi na remetinečkom rotoru početi u veljači.

Odgađaju se radovi

– Najkasnije u travnju – rekao je Bandić, koji će za “radove na rekonstrukciji raskrižja Jadranske avenije i Avenije Dubrovnik” sad ponovo morati raspisati natječaj. Pravo na žalbu na odluku Državne komisije Grad nema, ali u roku od 30 dana može pokrenuti upravni postupak, na što se, doznajemo, neće ići kako se projekt za koji je novac već osiguran u proračunu za 2018. ne bi dodatno prolongirao.

Ono što će Grad svakako morati napraviti jest na račun Strabaga uplatiti točno 100.070 kuna jer tvrtka je toliko iskeširala Državnoj komisiji za ocjenu postupka, koja je na kraju svega odredila i da se žalbeni troškovi moraju pokriti iz gradske blagajne. Neće, tako, Zagrepčane rotor koštati samo nešto više od procjenjenih dvjesto milijuna, već će njegovu denivelaciju platiti dodatno. Doduše, 80 posto sredstava trebalo se nabaviti iz fondova EU, ali Grad se zasad nije pohvalio da je novac i dobio.

Dobio je zato, podsjetimo, čak šest ponuda za rekonstrukciju rotora te pet njih odbio i prije razmatranja jer u cijelosti nisu bili popunjeni ponudbeni troškovnici. Iako njihova ponuda nije bila najjeftinija, najboljom je Grad ocijenio onu vrijednu gotovo 225 milijuna kuna, koju su zajednički složili Kamgrad, Hidroelektra-Niskogradnja, DIV iz Samobora te Tigra, vlasnika Milana Penave, Bandićeva kuma. Da je s troškovnicima, međutim, bilo sve u redu, kaže Državna komisija za javnu nabavu.

Troškovnici su u redu

– Utvrđeno je da se u konkretnom slučaju ne radi o nejasnoći, već o propustu ponuditelja prilikom popunjavanju troškovnika za koji propust sam treba snositi odgovornost – stoji u izvješću komisije koja kaže da je Grad sam trebao objasniti koje stavke traži u ponudbenom troškovniku, a tvrtke kojima je upravo on bio kamen spoticanja na putu do dobivanja natječaja jučer svoje zadovoljstvo nisu krile. Na novi natječaj javit će se ponovo, kažu, ali nadaju se da on neće biti raspisan na način da “samo određeni za njega znaju napisati ponudu”. Činjenicu da je javna nabava, koju je dobio njegov kum poništena, komentirao je i sam Bandić.

– Ne mogu ja utjecati na to niti želim. A i da mogu, opet ne bih utjecao. Ponovit će se natječaj, pa valjda neće ponovo biti poništen – rekao je gradonačelnik. Inače, glavne promjene na rotoru trebali bi biti tuneli, dodatni trakovi i vertikalna signalizacija na ulazu.

